Deux mois de sursis pour 4 kg de viande de tortue

Tahiti, le 8 juin 2022 – Un pêcheur de 46 ans originaire des Tuamotu a été condamné, mardi, à deux mois de prison avec sursis après avoir été arrêté en possession de quatre kilos de viande de tortue. Il devra également payer une amende douanière de 40 000 Fcfp.



Le tribunal correctionnel a jugé, mardi, un pêcheur de 46 ans poursuivi pour "transport non autorisé en Polynésie française de tortue marine". Cet homme, un chef de cale originaire des Tuamotu, avait été interpellé par les douaniers le 31 mai 2020 alors qu'il débarquait d'un bateau à Fare Ute. Quatre kilos de viande de tortue avaient été trouvés dans son sac, cachés dans du linge. Entendu par les douaniers, le pêcheur avait expliqué qu'il avait échangé cette viande de tortue à Manihi contre une caisse de cuisses de poulet. L'homme avait ajouté qu'aux Tuamotu, il avait toujours eu l'habitude de consommer cet animal.



A la barre du tribunal mardi, le pêcheur -qui avait choisi de ne pas être représenté par un avocat- s'est très peu exprimé, concédant cependant qu'il savait que la consommation de la viande de tortue était interdite. La représentante du Pays est ensuite venue expliquer à la barre que la Polynésie ne demandait pas moins d'un million de Fcfp de "préjudice moral" pour ce délit. Alors que le procureur de la République avait requis six mois de prison avec sursis à l'encontre du prévenu, le tribunal l'a condamné à deux mois de prison avec sursis. L'homme devra verser 15 000 Fcfp au Pays et s'acquitter d'une amende douanière de 40 000 Fcfp.