Deux mois après son opération, le premier patient greffé avec un coeur de porc est décédé

Washington, Etats-Unis | AFP | mercredi 09/03/2022 - Le premier patient au monde à avoir reçu une greffe de coeur d'un porc génétiquement modifié est décédé deux mois après son opération, a annoncé mercredi l'hôpital où il était pris en charge.



David Bennett, 57 ans, est décédé mardi, après que son état "a commencé à se détériorer il y a plusieurs jours", a déclaré dans un communiqué l'hôpital de l'Université du Maryland. "Lorsqu'il est devenu clair qu'il ne se remettrait pas, des soins palliatifs lui ont été prodigués."



L'opération, réalisée le 7 janvier, avait soulevé de grands espoirs, car de telles xénogreffes -- d'un animal à un humain -- pourraient potentiellement permettre de remédier à la pénurie de dons d'organes.



"Le coeur a très bien fonctionné durant plusieurs semaines, sans aucun signe de rejet", a déclaré l'hôpital. Après l'opération, "le patient a pu passer du temps avec sa famille et participer à des activités de physiothérapie pour l'aider à reprendre des forces".



Les chercheurs considèrent ainsi l'expérience comme un succès.



"Nous avons obtenu des informations de grandes valeurs, et appris qu'un coeur de porc génétiquement modifié peut correctement fonctionner à l'intérieur d'un corps humain", a déclaré Muhammad Mohiuddin, directeur scientifique du programme de xénotransplantations de cet hôpital. "Nous restons optimistes et prévoyons de continuer notre travail lors de futurs essais cliniques."



Le porc dont provient le coeur greffé avait été génétiquement modifié afin d'éviter un rejet immédiat, qui n'a effectivement pas eu lieu.



Sans cette greffe, David Bennett était condamné. "C'était soit la mort, soit cette greffe. Je veux vivre", avait-il déclaré la veille de l'opération.



"Jusqu'à la fin, mon père voulait continuer à se battre pour préserver sa vie et passer plus de temps avec sa famille", a déclaré dans un communiqué son fils, David Bennett Jr. "Nous avons pu passer de précieuses semaines ensemble lorsqu'il se remettait de son opération, des semaines que nous n'aurions pas eues sans cet effort miraculeux".