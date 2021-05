Deux ministres pour le lancement du concours international polynésien Tech4Islands Awards 2021

L’édition 2020 des Tech4Islands Awards avait connu un réel succès international avec pas moins de 186 solutions innovantes candidates émanant de 37 pays et territoires de par le monde, dont 56 en provenance des territoires insulaires d’Océanie et des Outre-mer. Des solutions qui constituent désormais la Tribu Tech4Islands . Concrètement, il s'agit de "solutions opérationnelles et efficientes, porteuses en cumulé de plus de 5 000 emplois dans la perspective de leur déploiement à l’échelle insulaire, par la création notamment de micro-unités de production et de micro-filières adaptées aux îles, y compris les plus éloignées", explique la French Tech Polynésie. "L’initiative Tech4Islands vise à réconcilier les deux grandes révolutions de ce siècle, indique la French Tech Polynésie. La transformation numérique et la transition écologique, afin que la première se mette au service de la seconde."L'idée étant que les îles, par leur connexion géographique, historique et culturelle à leur environnement et aux océans, deviennent les exemples de ce lien entre technologie et écologie. "Des démonstrateurs de solutions innovantes, respectueuses de la nature, de la culture et des savoirs traditionnels insulaires, tout en favorisant la création de valeurs, d’activités et d’emplois." Objectif : Suivre la transformation des métiers avec la transition écologique, énergétique et numérique. "Et contrairement aux idées reçues, les métiers de l’environnement ne recrutent pas seulement des profils scientifiques. L’essentiel de ces emplois se situe dans le traitement et la gestion de l’eau et des déchets, la valorisation du cadre de vie ou la sensibilisation et l’éducation à l’environnement", défend la French Tech Polynésie.L'idée du concours et plus généralement de la vision Tech4Islands est donc "d'interconnecter les territoires insulaires" pour "réinventer une économie de l’innovation". L'association de la Tech locale défend la possibilité pour les jeunes entrepreneurs polynésiens et des îles de "voir plus grand" et de déployer leur solution adaptée en milieu insulaire sur un "plus vaste marché" à l'international.