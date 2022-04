Deux milliards d'aide de l'État pour Air Tahiti Nui

Tahiti, le 16 avril 2022 - La compagnie Air Tahiti Nui vient de bénéficier d'une nouvelle aide de l'État de 2 milliards de Fcfp au titre du dispositif des coûts fixes mis en place pour lutter contre les conséquences économiques du Covid.



L'annonce a été faite jeudi par le président Édouard Fritch en ouverture de la session administrative, la compagnie Air Tahiti Nui vient de bénéficier d'une nouvelle aide conséquente de l'État. "Outre les PGE et le Fonds de solidarité, Air Tahiti Nui, et je suis heureux de vous l’annoncer, vient de bénéficier d’une aide complémentaire de l’Etat de 2 milliards XPF au titre du mécanisme des 'frais fixes'." Un dispositif mis en place par l'État pour aider à prendre en charge les coûts fixes des entreprises implantées par la crise Covid.



Saluant le travail des services de l'État -"à la demande du Président Macron"- sur ce dossier, Édouard Fritch a également rappelé que le Pays avait également aidé la compagnie à hauteur de plus de 260 millions de Fcfp depuis mars 2020 au titre du Diese, de 144 millions de Fcfp cumulés au 30 juin 2021 au titre du fonds de solidarité et d'une avance en compte courant octroyée par le Pays en novembre 2020 pour un montant de 2,1 milliards de Fcfp et remboursée en 2021.