Deux jours pour agir contre la marginalité

Tahiti le 4 décembre 2024. Des Journées d’études sur la marginalité sociale en Polynésie se dérouleront le lundi 9 décembre 2024, de 7h30 à 15h30, et le mardi 10 décembre 2024, de 8h30 à 11h30, à la présidence de la Polynésie française.





La marginalité sociale est un phénomène complexe et multiforme, touchant un grand nombre de personnes à travers toutes les générations, les plaçant en marge de la société. Elle constitue à la fois une conséquence et une cause de problématiques sociales majeures. Face à cette réalité préoccupante, il est essentiel de mieux comprendre ses mécanismes pour proposer des solutions concrètes, innovantes et durables.



C’est dans cette perspective que la ministre des Solidarités s’engage pleinement dans la prévention des risques de marginalisation sociale, la lutte contre l’exclusion et le combat contre toutes les formes de discrimination.



Cette initiative repose sur un constat alarmant : la stigmatisation et les discriminations renforcent les inégalités sociales, limitant l’accès des personnes marginalisées aux ressources essentielles telles que le logement, la santé ou l’éducation. Ces défis, aggravés par un isolement social croissant et une vulnérabilité économique accrue, plongent de nombreuses personnes dans une précarité profonde.



Les Journées d’études sur la marginalité sociale en Polynésie offriront un cadre de réflexion collective permettant de redéfinir notre regard sur ce phénomène. Grâce à une approche pluridisciplinaire, elles viseront à mieux comprendre ses causes profondes et à explorer des réponses adaptées. Experts, institutions, associations et membres de la société civile se réuniront pour partager leurs analyses, mutualiser leurs ressources et proposer des actions concrètes en faveur d’une société plus inclusive et équitable.



Cet événement représente une opportunité précieuse de mobiliser les énergies et de renforcer la collaboration entre tous les acteurs concernés. Par le dialogue et l’échange d’idées, ces journées ont pour ambition de bâtir des solutions durables, au bénéfice du bien-être collectif.