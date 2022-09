Deux jours contre le mélanome

Tahiti, le 7 septembre – Le succès de la première édition des journées de prévention et de dépistage de mélanome sur Tahiti et Raiatea fut tel que l'Institut du cancer de la Polynésie française (ICPF), en partenariat avec la Ligue contre le cancer, renouvellent l'opération avec deux journées sur Tahiti et Moorea. Un rappel à la vigilance sur l'exposition excessive au soleil dès le plus jeune âge.



Tâches cutanées ou grains de beauté presque anodins, ces apparitions sur quelconque partie du corps, dites “lésions”, sont souvent les premiers symptômes du “mélanome malin”, maladie des cellules de la peau appelées mélanocytes. Les premiers signes peuvent être repérés grâce à la règle ABCDE (Asymétrie, Bords irréguliers, Couleurs anormales, Diamètre supérieur à six millimètres et Evolutivité). Cette tumeur maligne peut rapidement devenir dangereuse si elle venait à se développer. Afin donc de limiter, voire d'empêcher, la propagation de la tumeur dans d'autres régions du corps, il est important de la traiter dans les plus brefs délais.



Selon l'ICPF, le mélanome a été reconnu comme étant le cancer de la peau le plus grave même s'il ne constitue que 10% des cancers de la peau. En Polynésie, on compte vingt cas de mélanome sur huit cents cancers recensés par an. Si lors du dépistage de février dernier les suspicions de tumeur cutanée au fenua ont été détectées plus couramment chez les hommes, le mélanome n'a pas de profil type et peut toucher tout le monde et à tout âge. Il existe toutefois des facteurs de risques, notamment l'exposition excessive aux radiations solaires et aux rayons ultraviolets sans protection.



De ce fait, la seconde édition prévoit deux journées de prévention et de dépistage du mélanome : de 9 à 17 heures, le jeudi 8 septembre à l'hôpital de Taravao et le vendredi 23 septembre à l'hôpital de Afareaitu. Des dermatologues bénévoles procèderont donc à des examens sur place afin de préconiser un diagnostic et un traitement précoce. L'objectif est tout d'abord d'informer sur le sujet, pour sensibiliser davantage sur les gestes à adopter et prévenir la maladie.