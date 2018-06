Deux journées de réflexion autour du don d'organes au CHPF

PAPEETE, le 19 juin 2018 -Dans le cadre de la journée nationale de réflexion pour le don d’organes et la greffe et de reconnaissance aux donneurs, le service de coordination du don d’organes du CHPF organise deux journées d'information et de sensibilisation autour du don d'organe jeudi et vendredi



Nous sommes des donneurs présumés sauf si nous avons fait connaitre de notre vivant notre opposition au don d’organes, principalement en s’inscrivant sur le registre des refus (www.registrenationaldesrefus.fr). Cette disposition est applicable en Polynésie française depuis le 28 juillet 2017. "Il nous a semblé essentiel d’informer la population sur ce qu’il faut faire pour être ou pas donneur d’organes", indique l'association Un don de Vie. C'est pourquoi, les jeudi et vendredi 21 et 22 juin l'association organise deux journées d'information et de sensibilisation dans le hall du centre hospitalier du Taaone. Cette opération se fait dans le cadre de la journée nationale de réflexion pour le don d’organes et la greffe et de reconnaissance aux donneurs.



150 patients polynésiens sont inscrits en attente de greffe rénale aujourd'hui. " Avec eux ce sont 150 familles qui espèrent chaque jour un don. Ils seront de plus en plus nombreux à être inscrits sur cette liste car la maladie rénale se développe de manière fulgurante en Polynésie ", explique l'association un don de vie. Avec entre 50 et 60 nouveaux dialysés par an, la question du don d'organe n'est pas à prendre à la légère en Polynésie. " Les témoignages des familles de donneurs le confirment : le don d’organes, en plus d’être un acte de solidarité et d’amour envers son prochain, réconforte les familles endeuillées, apporte une lumière dans ce moment difficile ", précise l'association.



Pour être donneur d’organes il faut s’être posé la question, avoir eu une réflexion sur le sujet, s’être informé.

"Aucune religion représentée localement ne s’oppose au don d’organes. Au contraire, aider son prochain est un acte de charité. Au regard de la culture traditionnelle, aucune notion d’intégrité du corps n’empêche le don d’organes. Cela a été une nouvelle fois confirmé lors de la rencontre entre tradi-praticiens et médecine occidentale organisée au Fare Hape en mai. Que le corps doive être enterré « entier » n’est ni une tradition culturelle, ni une prescription religieuse ", précise toujours l'association.



Cependant, en 2017, la Polynésie a recensé 60% d'opposition au don d'organe. Les trois associations du Pays, Fare Hoe, Un Don de et Transhépate Tahiti, ainsi que les représentants des communautés religieuses, des patients transplantés ou en attente de greffe, ainsi que des familles de donneurs seront présents les jeudi et vendredi 21 et 22 juin pour sensibiliser la population et faire passer le message " Nous sommes tous des donneurs potentiels car nous sommes tous des receveurs potentiels ." et pousser les Polynésiens à " faire connaitre sa volonté de donner ou pas ses organes".