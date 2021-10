Deux jeunes retrouvés vivants après plusieurs jours dans l'outback australien

Sydney, Australie | AFP | lundi 18/10/2021 - Deux jeunes ont survécu plusieurs jours sans eau dans la chaleur et la poussière de l'outback australien, a annoncé lundi la police, après cinq jours d'intenses recherches.



Shaun Emitja, 21 ans, et Mahesh Patrick, 14 ans, ont été portés disparus le 12 octobre dans la région de Harts Range, située au centre de l'immense île-continent.



Ils n'étaient pas rentrés chez eux, à Hermannsburg, une communauté isolée, à l'issue de leur week-end.



Leur voiture, une Nissan Navara bleue, a été retrouvée abandonnée et embourbée dans un chemin de terre. La police a alors survolé la zone à l'aide d'un hélicoptère et, au sol, des personnes sont parties à leur recherche.



Le pire était redouté, les deux jeunes manquant d'eau et les températures dans la région dépassant les 40°C en cette période printanière dans l'hémisphère sud.



La police du Territoire du Nord a indiqué lundi que les deux jeunes, qui avaient été séparés, ont été retrouvés vivants et en bonne santé, ce qui relève du "miracle absolu".



L'adolescent, Mahesh Patrick, retrouvé dans la forêt vendredi en fin de journée, souffrait de déshydratation et de douleurs aux pieds.



Shaun Emitja a été retrouvé le lendemain. "Il fait l'objet d'examens médicaux mais semble en bonne santé", a affirmé la police. Le couple aurait survécu sans eau ni réserves de nourriture.