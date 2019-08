Deux jeunes en stage en pays All Black

Parole à Puaraki Hama Huri :



Comment se sont passés les entraînements ?

“Les entraînements se sont très bien passés. Nous en avions tous les jours, matin et après midi. Nous avons beaucoup travaillé la défense, la lecture du jeu et les passes. C'est dans ce dernier secteur que je pense avoir le plus appris. A l'inverse, le plus difficile a été le climat ! Il faisait froid ! Je ne suis pas habitué. Et les séances de plaquages, car ça va plus vite et plus fort.”



Le séjour s'est bien passé ?

“Ils ont été super gentils et se sont bien occupés de nous. Ils avaient trois enfants du même âge avec qui on pouvait jouer. Ils nous ont préparé du ma'a de Nouvelle-Zélande. Nous sommes sortis faire du shopping, on a été aussi voir des matchs de basket, des matchs de rugby pro… On a visité la ville de Napier. Je ne voulais plus revenir en fait ! Mes amis du quartier Estall étaient contents pour moi.”