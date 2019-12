Deux hommes retrouvés sains et saufs en mer près de Rangiroa

Les règles de sécurité à respecter avant tout départ en mer.

Toujours indiquer à vos proches votre destination et une heure, même approximative, de retour. Il est impératif de s’équiper de moyens de communication et de disposer d’équipements de repérage et de survie.

En cas de problème, contactez le JRCC par VHF, canal 16, ou par téléphone en composant le 16. Si vous êtes hors de portée, déclenchez votre balise de détresse (type PLB ou EPIRB). Le JRCC, qui veille 24h/24h, pourra intervenir au plus vite et guider les moyens de secours en mer sur votre position.