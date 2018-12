Deux formations sur la sécurité maritime dispensées aux pêcheurs de Nuku Hiva

NUKU HIVA (Marquises), 26 décembre 2018 - Deux formations liées à l’activité maritime ont été dispensées à Taiohae sous l’impulsion du bureau de développement de la circonscription des îles Marquises en collaboration avec la Direction Polynésienne des Affaires Maritimes et la Direction des Ressources Minières et Maritimes.



La première formation intitulée Module 5 - Spécifiques « pêche et cultures marines » a porté sur la sécurité, la conduite du navire, l’environnement réglementaire et les techniques de pêche et de conservation des captures. Elle s'est tenue du 4 au 14 décembre et a été dispensée par la société Moana Formation.



La seconde, intitulée Module 1- Sécurité a porté sur les techniques individuelles de survie, la prévention et la lutte contre l’incendie, la sécurité individuelle et responsabilités sociales, et les premiers secours élémentaires. Cette dernière a débuté le 17 décembre dernier et doit s'achever ce jeudi 27 décembre. Elle est assurée par la société Cefogem.



Les pêcheurs de l’île, des membres d’association et des agents communaux, ont pu bénéficier des enseignements liés à ces deux modules. Une initiative qui revêt un intérêt tout particulier pour les habitants de l’île qui n’ont pas les moyens de suivre ces formations à Tahiti et qui se réjouissent qu’elles puissent se dérouler sur place. Les participants remercient donc particulièrement la circonscription des îles Marquises pour son implication dans la mise en œuvre de cette formation de même le référent en matière de pêche, Mathilde Huukena épouse Taupotini.



Ce type de formation devrait continuer et se dérouler en 2019 dans les autres îles de l’archipel, les îles de Ua Huka et de Ua Pou étant intéressées. Les attestations de formation sont nécessaires pour la délivrance, par équivalence, du certificat de patron lagonaire pêche et cultures marines (CPLCPM).



Afin de profiter au maximum de la présence de tous les participants à ces formations, il a été prévu également un examen CRR (Certificat Restreint de Radiotéléphoniste) qui est obligatoire pour pouvoir utiliser un émetteur/récepteur radio VHF ou BLU à bord des navires. Il permet notamment d’apprendre à formater les messages, ou encore de respecter les règles et d’obtenir une immatriculation pour le poste radio VHF. Cet examen doit se dérouler à Taiohae le 28 décembre.