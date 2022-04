Deux équipes de Bora Bora en finale du Challenge de Polynésie

Tahiti, le 15 avril 2022 – Le Team Toa Amok, chez les messieurs, et Faatahi, chez les dames, formations originaires de Bora Bora, disputeront, ce samedi à Fautaua, la finale du Challenge de Polynésie de volley-ball. Toa Amok a dominé en quatre sets la Sacred Family, de Raiatea, et les joueuses de Faatahi ont eu raison du tenant du titre, Vénus, également en quatre sets. Les volleyeurs de Bora Bora retrouveront en finale le Team Djeun's Outuofai, de Faaone. Les dames de Faatahi seront elles opposées à Tefana.



Bora Bora nouvelle terre de volley-ball. A l'issue des demi-finales du Challenge de Polynésie, qui se sont jouées ce vendredi à Fautaua, deux équipes de la Perle du Pacifique ont validé leur ticket pour la finale. Courtoise oblige, honneur aux dames de Faatahi qui ont dominé en quatre sets, le tenant du titre, Vénus.



Les joueuses de Bora Bora ont pris le meilleur départ dans la rencontre en remportant la première manche sur le score de 25-17. Dans la manche suivante, Manuel Terai a apporté quelques ajustements, notamment au niveau de la réception, et Vénus a immédiatement fait basculer la rencontre dans le deuxième acte remporté 25-11. Puis au cours des deux derniers sets, les deux formations allaient offrir du spectacle et du suspense au public de Fautaua. Des manches remportées au couteau par Faatahi à chaque fois sur les scores de 28-26. Et à l'arrivée donc un succès en quatre manche pour les volleyeuses de Bora Bora. Ces dernières seront opposées, samedi, à Tefana qui s'est défait sans souci de l'équipe de Moorea, Te Hau Nui, en quatre sets également.

Toa Amok remporte le choc des Raromata'i Dans le tableau masculin, le Team Toa Amok, de Bora Bora, qui impressionne depuis son entrée en lice dans la compétition, devait se défaire de la Sacred Family, de Raiatea. Un choc 100% Raromata'i remportait donc par les coéquipiers de Matahi Tinorua, qui malgré un petit retard à l'allumage et une manche lâchée, se sont imposés en quatre sets face à leurs rivaux de l'île sacrée (30-28, 25-22, 20-25, 25-22).



Sur sa route vers la victoire finale, Toa Amok retrouvera le champion de Fédéral B, le Team Djeun's Outuofai, de Faaone. Les joueurs de la côte-est ont eu raison dans leur demi-finale d'une autre équipe des îles Sous-le-Vent, Oputahi, en trois sets.



A noter par ailleurs qu'en cadet, la finale du Challenge opposera les espoirs de Tefana à ceux du Pirae Volley-ball.







Rédigé par Désiré Teivao le Vendredi 15 Avril 2022 à 23:07 | Lu 303 fois