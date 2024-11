Deux dépôts de préavis de grève au CHT et à la clinique Paofai

Tahiti le 6 novembre 2024. Deux préavis de grève ont été déposés simultanément au Centre hospitalier de Taaone et à la polyclinique Paofai par le syndicat A tia i mua ce mercredi.



Les deux préavis de grève, révélés ce mercredi par nos confrères de TNTV visent la polyclinique Paofai, dirigée par Claude Drago, et l’hôpital de Taaone, dont ce même Claude Drago serait le prochain directeur, suite au départ prochain de Claude Panero.



Selon nos confrères de la Mission, le syndicat A tia i mua a déposé au CHPF un préavis contenant trois revendications liées aux conditions de travail des médecins anesthésistes réanimateurs. La comptabilisation du temps de travail de garde, la prise en compte du temps de travail additionnel et la reconnaissance du temps de travail réalisé lors d'un déplacement en astreinte de plus de 3 heures.



A la Polyclinique Paofai, quatre points de revendication ont été présentés, mettant en exergue une « charge de travail en augmentation, des congés annuels non pris faute de remplaçants » ou encore la « démission d’infirmiers ».



A tia i mua demande donc à discuter de l’augmentation du salaire de base de 12 000 francs, de la mise en place d’une mutuelle, de la révision du plafond de la prime d’ancienneté par un passage de 30 années à 40 années, ainsi que la modification de l’indemnité de départ volontaire à la retraite.



Dans ces deux établissements, sauf accords, les grèves seront effectives le mardi 12 novembre prochain à 00h.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 6 Novembre 2024 à 19:26 | Lu 494 fois