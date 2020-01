Deux défaites pour Vaiteani Vaki et Lanahei Touaitahuata avec les Bleuettes

Tahiti le 8 janvier 2020 - Vaiteani Vaki et Lanahei Touaitahuata, deux jeunes espoirs féminins du volley-ball tahitien, participent cette semaine avec l'équipe de France U17 au tournoi WEVZA organisé au Portugal. Les Bleuettes ont concédé deux défaites contre l'Allemagne mardi et l'Italie ce mercredi lors de la phase de poule.



Débuts difficiles pour Vaiteani Vaki et Lanahei Touaitahuata sous le maillot tricolore. Les deux espoirs du volley-ball tahitien participent cette semaine avec l'équipe de France féminine U17 de volley-ball au tournoi WEVZA organisé au Portugal.



Les Bleuettes ont disputé leur premier match de la compétition mardi face à l'Allemagne, et se sont inclinées sur le score de 3 sets à 1, en dépit d'une bonne performance de Vaiteani Vaki auteure de 15 points.



Les Tricolores ont ensuite enchainé mercredi contre l'Italie pour une nouvelle défaite 3 sets à 0. Ces deux défaites, combinées aux résultats des autres rencontres, ont mis fin à tout espoir de qualification pour les demi-finales de la compétition pour l'équipe de France.



Les Bleuettes disputeront jeudi leur troisième et dernier match de poule face à la Belgique.