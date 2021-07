Deux danseurs de renom animent des stages chez Tschan

TAHITI, le 26 juillet 2021 - Lucas Viallefond et Matthieu Barrucand, danseurs et chorégraphes, ont été invités par le centre André Tschan pour animer des stages en contemporain, classique et comédie musicale. Ils mettront leur technique et leur expérience au service des inscrits pour leur apporter de nouveaux outils, leur ouvrir l’esprit, pour partager leur passion commune.



Le centre André Tschan a l’habitude d’organiser des stages pour ses élèves de tous niveaux et tous âges. Le plus souvent, les professeurs s’y attellent. Dès que possible, le centre fait venir des danseurs internationaux. Orama, responsable communication et élève au centre de danse a déjà profité de ces initiatives. "Ce sont des stages de grandes qualités qui nous guident vers d’autres manières d’appréhender notre danse, nous aident à découvrir notre personnalité. Ils nous ouvrent l’esprit, nous apportent de nouveaux outils, cela nous rebooste."



Pour les sessions qui s’ouvrent dès le 2 août, deux invités sont prévus. Lucas Viallefond, professeur, danseur et chorégraphe se chargera des stages de danse contemporaine et classique avec les adolescents et les adultes. Il enseigne la danse en Métropole et à l’étranger pour l’École de danse du ballet de l’Opéra National de Paris et le Ballet Preljocal ainsi que pour les danseurs du Bolshoï, le ballet de Flandre… En tant que danseur, il a de très nombreuses expériences dans différents pays, est monté sur les scènes du Maroc, du Japon, du Monténégro, de l’Angleterre… En 2020, il a été lauréat des Résidences sur mesure de l’institut français. Contraint par son emploi du temps professionnel, il n’est pas encore sur le territoire.



"La danse c’est la vie"



Matthieu Barrucand, chorégraphe, danseur, pédagogue, metteur en scène et chanteur assurera les stages de danse classique et comédie musicale auprès des enfants dès 6 ans. Lui est déjà arrivé en Polynésie et annonce : "Je tiens à partager le plaisir de la danse car la danse, c’est la vie", dit-il.



Comme les stages ont lieu à la rentrée, il sera question "de se réapproprier son corps, car il oublie vite". Matthieu Barrucand tient à montrer que chacun des mouvements n’est pas gratuit. Pour lui, il convient de s’investir tout entier, d’y mettre "son cœur, son corps, sa tête". Un mouvement ne doit pas être seulement "joli", il doit être "ressenti".



Danser "grand"



Il insistera sur les contrastes, "par exemple", illustre-t-il, "on plie pour sauter". Il enchaînera : pas liés et saccadés. Il aimerait que les élèves "aient la sensation d’avoir dansé grand pour marquer les corps et les esprits". À l’entendre, la danse est un vocabulaire, une manière supplémentaire de s’exprimer. Il fait le lien entre cette discipline si exigeante et certaines problématiques de société.



Il revient sur la crise sanitaire en indiquant que la gestion du corps travaillée en cours de danse est un outil pour vivre. "On apprend à respecter son corps, à respecter celui de l’autre, à se tenir à bonne distance, à avoir conscience de son trajet." Et donc, peut-être, à communiquer de loin. Matthieu Barrucand aborde également le phénomène #Metoo et l’avancement du rapport à l’autre dans son entièreté. Pour lui, il s’agit "d’une piqûre de rappel pour se rapprocher de soi et aller vers les autres".



En classique, il reviendra sur les fondamentaux académiques. Pour la comédie musicale, il s’intéressera à l’aspect dansé de la discipline et non au chant.