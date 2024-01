Deux cas autochtones de dengue II identifiés à Faa'a et Punaauia

Tahiti, le 18 janvier 2024 - Deux nouveaux cas autochtones de dengue de type II ont été confirmés ce jeudi dans les quartiers de Saint-Hilaire à Faa’a et de Bel Air à Punaauia.



Deux cas de dengue de type II ont été confirmés ce jeudi dans les quartiers de Saint-Hilaire à Faa’a et de Bel Air à Punaauia, indique la Direction de la santé dans un communiqué diffusé en fin d'après-midi. Il s’agit une nouvelle fois de cas autochtones, de personnes n’ayant pas voyagé en dehors du territoire au cours de ces dernières semaines. Cela signifie donc que la dengue circule en Polynésie française.



Pour rappel celle-ci n’avait pas circulé au fenua depuis trois ans malgré la présence de moustiques vecteurs de la maladie à travers tous les archipels.



Les mesures prises pour tenter d’enrayer la diffusion de la maladie reposent sur la recherche et l’élimination des gites larvaires et l’utilisation de traitements insecticides dans les zones où ont séjourné ces deux cas durant la période de contagiosité.



Ainsi, le Centre de santé environnementale de la Direction de la santé procèdera à des traitements dans les quartiers de Saint-Hilaire et de Bel Air le lundi 22 janvier et le vendredi 26 janvier au lever du jour (entre 5h30 et 8 heures). Les équipes techniques du CSE procèderont également au dégîtage des sites larvaires dans ces deux quartiers le jeudi 25 janvier.



Les symptômes de la dengue se manifestent au bout de 3 à 14 jours après la piqûre infectante et les plus courants sont une forte fièvre, des maux de tête, des courbatures, des nausées et une éruption cutanée. En cas d’apparition de ces signes, il est recommandé de consulter rapidement un médecin qui prescrira le test de diagnostic.



Afin d’anticiper et de ralentir une éventuelle diffusion de la maladie, il est recommandé à la population de :

- Consulter un médecin en cas de suspicion de dengue (forte fièvre, maux de tête, courbatures)

- Se débarrasser des gîtes à moustiques autour de chez soi et sur les lieux de travail.

- Se protéger des piqûres notamment par l’application de répulsifs cutanés, insecticides, diffuseurs, etc.

- Pour toute demande d’information sur la dengue, merci de contacter le Bureau de veille sanitaire et de l’observation de l’Agence de régulation de l’action sanitaire et sociale au 40 48 82 01 ou par mail à



le Jeudi 18 Janvier 2024 à 19:12 | Lu 250 fois