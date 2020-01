Deux camps de migrants démantelés à Paris et à Calais

Plus de 1.400 migrants, dont 93 enfants, ont été évacués mardi matin du campement parisien de la Porte d'Aubervilliers, nouvelle étape vers le démantèlement complet de ces camps insalubres de la capitale promis par les autorités, qui veulent en finir avec le "cycle infini évacuations/réinstallations".

Encadrés par un important dispositif policier, 1.436 migrants, dont 93 enfants, qui avaient planté des tentes ou monté des baraquements de fortune au bord du périphérique ont été emmenés dans des gymnases ou des centres d'accueil franciliens. L'opération a été menée par la préfecture de police (PP) de Paris et la préfecture de la région Ile-de-France (Prif).

Sous un vent glacial, les occupants du campement sont partis avec le strict minimum dans des sacs de course ou des valises, laissant derrière eux des tentes en vrac sur un terrain boueux aux allures de bidonville jonché de matelas, vélos et détritus, que les services de la Ville de Paris s'affairaient à nettoyer.

Avec ses trois filles, Fatima, 38 ans, venue de Côte d'Ivoire, y dormait "dans une tente, dans la saleté", quelque heures encore avant de monter dans un bus, sans en connaître la destination. "On va voir ce que la préfecture peut nous donner. Pour l'instant on ne sait rien du tout (...), mais on garde espoir", a-t-elle témoigné auprès de l'AFP, une main sur sa poussette recouverte d'une couverture.

Yssouf, lui aussi Ivoirien et âgé de 29 ans, vivait dans une tente depuis décembre. Il a déjà été hébergé dans un centre pour demandeurs d'asile mais a été débouté et s'est retrouvé à la rue.

"Je suis soulagé de cette opération car le froid commence à être pesant", confie-t-il, en espérant "quand même qu'un hébergement pérenne va arriver".

Le préfet de police Didier Lallement a souligné que cette opération d'évacuation "se situe dans la continuité des engagements pris" par le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner.

- Fin du "cycle infini" -

"J'ai proposé au ministre un changement d'approche (...). Vous pourrez constater qu'à la Chapelle le terrain est libre de toute installation. Nous allons procéder exactement de la même manière, avec un dispositif policier", a-t-il poursuivi.

"Nous ne recommencerons pas un cycle infini évacuations/réinstallations. Ce serait incompréhensible pour les concitoyens", a-t-il insisté, en soulignant que les camps de migrants sont "des lieux de pauvreté et de désespoir mais aussi de criminalité".

La doctrine des autorités a changé lors de l'évacuation d'environ 1.600 personnes à cheval sur Paris et la Seine-Saint-Denis, notamment à la Porte de la Chapelle, le 7 novembre.

Au lendemain de l'annonce de Christophe Castaner, promettant que ces sites allaient être évacués avant fin 2019, la préfecture de police avait prêté main forte à la Prif en opérant un tour de vis sécuritaire: plus aucune réinstallation sur les terrains évacués, en raison d'un imposant dispositif des forces de l'ordre.

Pour autant, avec cette opération, l'engagement du gouvernement n'est toujours pas tenu: entre les deux démantèlements, environ 300 migrants se sont installés Porte de la Villette.

S'il "déplore" ce délai qui a favorisé des réinstallations, le préfet de région Michel Cadot a précisé pour sa part que le campement de la Porte de la Villette serait démantelé lui aussi "dans les prochaines semaines".

Une fois le nord-est de Paris vidé de ces campements, l'objectif est de s'occuper des migrants dès leur arrivée, a-t-il dit, en soulignant que l'"on peut prendre en charge jusqu'à 400 arrivées par semaine".

Également présente, Anne Hidalgo, candidate à sa réélection à la Mairie de Paris, a vanté son projet de végétalisation et de piétonnisation de la Porte de la Chapelle pour qu'ils ne soient plus des lieux de campements, tout en espérant que "la prise en compte humanitaire de la situation des personnes sera réelle".

Si l'opération de mise à l'abri a été saluée unanimement par les organisations de défense des migrants, son effet à long terme pose question, soulignent-elles: les "blocages administratifs", explique par exemple l'association Utopia56, conduisent à la "reformation inexorable de nouveaux campements après les démantèlement.



A Calais également, un camp de migrants a été démantelé en début de matinée. "145 personnes isolées ont été prises en charge" vers des centres d'accueil et d'hébergement et 22 autres "en situation irrégulière" ont été interpellées "en vue d'un placement en retenue administrative".





Au total "145 personnes isolées, réparties dans 5 bus, ont été prises en charge" vers des centres d'accueil et d'hébergement et 22 autres "en situation irrégulière" ont été interpellées "en vue d'un placement en retenue administrative", selon un communiqué de la préfecture.

Les migrants se trouvaient sur le terrain d'une ancienne station-service dans la zone industrielle des Dunes, proche de l'ancienne "Jungle".

Leur évacuation fait suite à "deux ordonnances d'expulsion" des 22 et 23 janvier du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, en raison de "sérieux problèmes de sécurité, de salubrité et de tranquillité (...) pour les riverains", précise la préfecture, qui évalue à 500 le nombre de migrants à Calais.

Dans un communiqué commun, l'Auberge des migrants, Utopia 56 et Human Rights Observers ont affirmé qu'"aucun document n'a été communiqué aux exilé.e.s en amont de l'opération" pour les en informer "dans une langue qu'ils comprennent".

"Cette opération, irrespectueuse des droits fondamentaux, coûteuse en argent public, sera sans surprise, inefficace. Elle contribuera uniquement à perpétuer ce cycle insensé", critiquent ces associations, qui voient régulièrement revenir sur place les migrants après ces démantèlements.

"Leur consentement est bafoué", dénoncent-elles, estimant que "les autorités publiques sont responsables de l’existence de ces lieux insalubres et non leurs résidents".

D'autres opérations similaires d'évacuation avaient eu lieu dans le même secteur les 3 et 20 décembre 2019.