Deux auteurs du Pacifique remportent une résidence d’écriture dans les îles

Tahiti, le 28 juin 2022 – L’Association des éditeurs de Tahiti et des îles a désigné ses deux lauréats des résidences d’écriture 2022. Il s’agit de Chantal Spitz dans la catégorie polynésienne et de Russell Soaba, originaire de Papouasie Nouvelle-Guinée, dans la catégorie océanienne. Tous deux pourront passer deux mois dans une ou deux îles polynésiennes pour avancer leur projet d’écriture et échanger avec la population sur leur métier.



L’auteure tahitienne Chantal Spitz et le Papouan-Néo-Guinéen Russell Soaba sont les deux lauréats des résidences d’écriture 2022, respectivement dans les catégories polynésienne et océanienne. Ils pourront ainsi bénéficier d’un séjour de deux mois dans une ou deux îles de Polynésie française, en pensions de famille, pour avancer leur projet d’écriture mais également rencontrer la population locale, notamment les scolaires, pour échanger sur leur métier.



C’est “leur parcours ainsi que leur projet d’écriture accompagnés des perspectives de rencontres avec les élèves de Polynésie qui ont permis de convaincre les jurys”, explique l’Association des éditeurs de Tahiti et des îles (AETI), à l’origine de l’appel à candidature. Chantal Spitz, ancienne institutrice, conseillère pédagogique et conseillère technique au ministère de la Culture, s’évertue depuis de nombreuses années à briser les mythes issus du néocolonialisme. Elle a également participé à l’aventure de la revue littéraire Littérama’ohi débutée en 2001. Russell Soaba, quant à lui, est un poète, essayiste, dramaturge et romancier de Papouasie Nouvelle-Guinée, qui enseigne également la littérature dans son pays natal.



Pour répondre à cet appel à candidature, il fallait être natif ou résident d’un pays du Pacifique et avoir été publié par une maison d’édition. L’organisation a ainsi reçu trois dossiers recevables pour la résidence d’écriture dédiée à un auteur polynésien et 11 pour celle dédiée à un auteur océanien.



Deux comités de sélection distincts ont été mis en place pour départager les candidats, parmi lesquels figuraient des écrivaines (Célestine Hitiura Vaite, Titaua Peu) et des traducteurs, mais aussi des représentants du Pays et de l’État dans les domaines de l’éducation et de la culture. Chantal Spitz faisait d’ailleurs partie du comité pour la résidence océanienne qui a désigné Russell Soaba.



“L’exercice a été difficile pour les membres qui ont été séduits par les différents dossiers présentés tant par leur contenu, leur démarche que par leur diversité.” Les comités tiennent à remercier tous les autres candidats qui ont su faire preuve de pertinence et d’audace en portant “de très beaux projets”.



Les deux lauréats devront effectuer leur résidence entre septembre et décembre.