Deux arrivants sans "motifs impérieux" refoulés à Tahiti-Faa'a

Tahiti, le 4 février 2021 – Depuis ce mercredi, les passagers internationaux débarquant à l'aéroport de Tahiti-Faa'a sont soumis à une stricte application des motifs impérieux. Les déplacements étant uniquement autorisés pour des raisons de santé, professionnelles et familiales. Ce jeudi matin, deux arrivants ont été refoulés par la police aux frontières pour non-respect de cette disposition.



Les nouvelles restrictions de voyage sont entrées en vigueur ce mercredi au fenua. Dans ce cadre les déplacements sont uniquement autorisés pour des raisons de santé, professionnelles et familiales et font l’objet d’un contrôle renforcé de la part des services de police aux frontières (PAF). Ainsi, tous les passagers en provenance ou à destination de Tahiti sont désormais soumis à une stricte application des motifs impérieux autorisés.



Ce jeudi matin la PAF a procédé à ces premiers contrôles à l'aéroport de Tahiti-Faa'a. Selon un communiqué du haut-commissariat, la totalité des passagers a été contrôlée et cinq procès-verbaux ont été dressés pour non présentation de justificatifs pour motif impérieux ainsi que deux décisions de non-admissions d’étrangers sur le territoire pour non présentation du motif impérieux. Ils rejoindront leur pays origine par le prochain vol.