Deux ans ferme pour une commande d'ice sur le darknet

Tahiti, le 30 septembre 2021 - Un homme de 37 ans a été condamné, jeudi, à trois ans de prison, dont deux ans ferme, pour importation de méthamphétamine. Le prévenu avait commandé 49 grammes d'ice sur le darknet et avait été immédiatement interpellé par la douane dès la réception de son colis en juillet. Il devra par ailleurs s'acquitter d'une amende douanière de 9,8 millions de Fcfp.



Darknet et ice vont de plus en plus de paire au fenua. Ce jeudi, un homme de 37 ans a été présenté en comparution immédiate pour avoir importé 49 grammes de méthamphétamine, commandés auprès d'un fournisseur allemand via le darknet. Il avait réglé son achat en bitcoins, eux-mêmes achetés avec une autre monnaie virtuelle, réputée pour être intraçable. Sauf qu'à la réception de son colis en juillet, l'autoentrepreneur a été immédiatement interpellé par les services des douanes.



Confronté de nouveau aux faits, jeudi, le prévenu, qui comparaissait menottes aux mains, ne les a pas niés. Ce dernier, ancien consommateur d'ice, a expliqué lors de l'audience qu'il avait commandée de la méthamphétamine pour répondre au problème de trésorerie de sa petite entreprise. “En vendant l'ice, le but c'était de me faire entre 1 et 1,5 million de Fcfp”, a indiqué le trentenaire à la barre.



“L'appât du gain l'a emporté”



Lors de son réquisitoire la procureure a d'abord insisté sur les effets de ce “produit mortifère” sur la population polynésienne et de la “délinquance collatérale” qui découle des trafics. Puis de rappeler qu'avec les restrictions de déplacement à l'étranger, le gramme d'ice se vend dans les rues entre 300 000 et 500 000 Fcfp. “Avec vos 49 grammes d'ice vous auriez pu empocher donc beaucoup plus que le million que vous avez indiqué. Nous avons un projet élaboré et l'appât du gain l'a encore emporté”, a insisté la représentante du parquet avant de requérir trois ans d'emprisonnement. L'administration des douanes a pour sa part demandé au tribunal qu'une amende douanière de 12,25 millions de Fcfp soit prononcée à l'encontre du prévenu. Des réquisitions et une amende douanière jugée “considérablement excessive” par l'avocate du prévenu, en indiquant notamment que son client n'avait jamais fait l'objet d'une condamnation pour trafic de stupéfiants.



Après en avoir délibéré le tribunal a condamné le prévenu à trois ans de prison, dont deux ans ferme. Son maintien en détention a également été prononcé. Il devra par ailleurs s'acquitter d'une amende douanière de 9,8 millions de Fcfp.