Deux ambassadeurs américains de jazz en concert le 15 août à Tahiti

PAPEETE, le 6 août 2019 - La chanteuse Gabrielle Stravelli et le bassiste Patrick O’Leary sont des grands noms du jazz. Ces Américains ont été choisis par leur pays pour être des ambassadeurs. Ils seront sur scène avec Felix Vilchez, Carl Brinckfieldt et Fabrice Cima pour un concert au Tahiti Ia ora beach resort la semaine prochaine.



Ils seront cinq sur scène : Félix Vilchez au piano (il est également l'instigateur de l'événement), Carl Brinckfieldt à la batterie, Fabrice Cima au saxophone et à la flûte, Gabrielle Stravelli à la voix et Patrick O'Leary à la basse.



La chanteuse et compositrice Gabrielle Stravelli a notamment tourné aux États-Unis avec Wynton Marsalis et le Lincoln Center Jazz Orchestra. Elle est également ambassadrice des États-Unis pour le jazz et, à ce titre, a effectué de nombreuses tournées internationales parrainées par le département d’État américain.



Un grand répertoire



Actrice de formation, elle est aussi à l’aise dans l’interprétation de chansons du grand répertoire américain de la chanson (le Great american songbook qui désigne la musique américaine des années 1920 aux années 1960) qu’avec les titres de contemporains comme Willie Nelson. Joni Mitchell, Stevie Wonder et John Fogerty.



D’après Félix Vilchez, "elle a quelque chose à part. J'ai rarement vu des critiques aussi élogieuses à propos d'une chanteuse de jazz, elle maîtrise parfaitement sa voix. Elle est aussi à l'aise dans la douceur que dans les chansons éclatantes et joyeuses. Elle est ancrée".



Elle tourne avec un autre ambassadeur des États-Unis pour le jazz, Pat O'Leary. Ce bassiste a travaillé pendant 40 ans avec Diana Krall, Bucky et John Pizzarelli, le Jimmy Dorsey Orchestra, l'Illinois Jacquet et Lionel Hampton, avec qui il a enregistré l’album nominé aux Grammy "Sentimental Journey". "C'est la première fois de ma vie que j'aurais la chance d'être sur scène avec un bassiste de cette expérience et de cette renommée", se réjouit Félix Vilchez.



Le duo sillonne l’Asie : les Philippines, Jakarta, Bali… Il sera en Polynésie à partir du 14 août. "Les deux artistes nous ont envoyé le programme du concert. Il y aura trois de leurs compositions et de grands classiques. Reste maintenant à nous accorder, à nous mettre en place."



Félix Vilchez avait prévu un concert le 14 août "car pour le public c'est mieux une veille de jour férié. On aurait sans doute eu plus de monde le 14, mais on a besoin de nous voir tous et de répéter ensemble avant de monter sur scène pour la qualité du spectacle."



Pour Félix Vilchez cette qualité passe avant tout. "Je m'investis beaucoup quand j'organise des événements. Financièrement, mais aussi en temps, je donne beaucoup."



Master class le 16 août



Une master class est également prévue avec Gabrielle Stravelli, coach vocale, Patrick O'Leary à la contrebasse et Félix Vilchez au piano. Elle aura lieu le vendredi 16 août à la Maison de la culture.



Gabrielle Stravelli a d’ores et déjà annoncé qu’elle consacrerait ce rendez-vous : "au sens de la mélodie, au swing, à la communication entre artistes d’un groupe de jazz". Elle précise qu’elle travaillera à l’oreille et non sur la base de partition.



Le swing est un mot anglais qui désigne un mouvement de balancement, une balance, un pendule… "Le swing, c'est le jazz, ou inversement. Pour jouer du jazz il faut connaître le swing", précise Félix Vilchez. "C'est un concept, ce n'est pas seulement le rythme, c'est la tension, c'est ce qui différencie un joueur de musique aux joueurs de jazz." Le swing se ressent, se vit, se joue, s'écoute. rendez-vous le 15 août.