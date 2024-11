Deux adolescentes tuées dans un accident de la route à Punaauia

Tahiti, le 29 novembre 2024 - Deux adolescentes de 17 ans ont perdu la vie dans un accident de la route à Puna’auia, ce vendredi soir, après avoir été percutées par un véhicule. Un enfant, blessé dans l'incident, a été transporté au CHPF. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de l'accident.



Un terrible accident de la route s’est déroulé Puna’auia en début de soirée, emportant la vie de deux jeunes filles âgées de 17 ans. Les deux adolescentes ont été percutées par un véhicule. Malgré l'intervention rapide des secours, elles n'ont pas survécu à leurs blessures.



L’accident a également fait une autre victime : un enfant, qui se trouvait à bord du véhicule impliqué, a été blessé et transporté d’urgence au CHPF par les équipes du SMUR et les pompiers.



Les forces de l’ordre sont sur place pour sécuriser la zone et mener les premières investigations afin de déterminer les circonstances exactes de cet incident. Une enquête a été ouverte.





Rédigé par Thibault Segalard le Vendredi 29 Novembre 2024 à 22:07 | Lu 4299 fois