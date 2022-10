Deux accusés absents au procès des saisies de cocaïne en Polynésie

Tahiti, le 24 octobre 2022 – Alors que le procès de 11 accusés soupçonnés d'avoir participé à un trafic de cocaïne organisé entre l'Amérique du sud et l'Océanie - avec trois saisies effectuées en Polynésie pour un poids total d'1,7 tonnes en 2017 - s'est ouvert lundi à Paris, deux accusés étaient absents. L'un d'entre eux, introuvable, est sous le coup d'un mandat d'arrêt.



Le procès d'un trafic international de cocaïne, démantelé après trois saisies records de cocaïne opérés en 2017 en Polynésie, s'est ouvert lundi matin devant la cour d'assises de Paris en présence de neuf des 11 accusés poursuivis dans le cadre de cette affaire dont sept comparaissent libres. Alors que les débats ont été prévus sur quatre semaines, l'AFP a rapporté lundi que les avocats de deux accusés détenus avaient fait une demande de renvoi du dossier auquel la cour a répondu en prononçant un sursis à statuer. Toujours selon nos confrères, la cour a constaté l'absence d'un Espagnol de 27 ans qui est sous le coup d'un mandat d'arrêt depuis le 30 septembre dernier. Un autre accusé, un Espagnol de 77 ans a quant à lui obtenu la disjonction du dossier et le renvoi de son procès en raison de problèmes de santé.



Ce vaste trafic, dans lequel sont impliqués dix hommes et une femme âgés de 27 à 78 ans, de nationalités différentes, avait été mis au jour après des saisies record de cocaïne en Polynésie. Le 19 janvier 2017, 629 kilos de poudre blanche avaient été saisis sur un voilier au large des Marquises. Quatre jours plus tard, les douanes avaient saisi 810 kilos de cocaïne au large de Papeete sur un catamaran en provenance d'Amérique du sud. Enfin, fin mars 2017 à Apataki, ce sont 236 kilos de drogue qui avaient été saisis sur un voilier échoué et en feu. Tel que le rappelle nos confrères de l'AFP, il ressort des déclarations des accusés que la cocaïne avait été chargée au large des côtes colombiennes et placée dans des caches aménagées à destination de l'Australie via la Polynésie.