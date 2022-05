Deux accidents mortels à Toahotu et Paea

Tahiti, le 22 mai 2022 - Le week-end a été endeuillé par deux accidents mortels sur les routes de l'île de Tahiti. Une jeune scootériste et une piétonne septuagénaire sont décédés.



Deux nouveaux accidents mortels se sont produits ce week-end sur les routes de l'île de Tahiti. Vendredi soir à Toahotu sur la Presqu'île, le jeune conducteur d'un scooter âgé d'une vingtaine d'année est décédé après avoir percuté une voiture. Le conducteur du véhicule était alcoolisé et a été placé en garde à vue. Le second accident mortel est survenu samedi à Paea. Une septuagénaire qui traversait la route a été percuté par une voiture. Elle a succombé à l'accident.



Rédigé par Antoine Samoyeau le Dimanche 22 Mai 2022 à 11:07 | Lu 2589 fois