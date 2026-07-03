

Deux Légion d'honneur et une promotion pour le 14 juillet

Tahiti le 13 juillet 2026. Deux Légions d"honneur et une promotion pour le 14 juillet décidés par le Président de la République.





Par décret du Président de la République en date du 13 juillet 2026, est promue au grade d’officier dans l’ordre national de la Légion d’honneur :

Mme Gwénola Joly-Coz, première présidente de la cour d'appel de Papeete.

Par décret du Président de la République en date du 13 juillet 2026, sont nommées au grade de chevalier dans l’ordre national de la Légion d’honneur :

Germaine David, née Vanquin, trésorière d’une association de prévention du suicide (SOS Suicide), ancienne enseignante spécialisée et Yvette Temauri, née Tapea, membre du CESEC, ancienne présidente de la chambre d'agriculture et de la pêche lagonaire (CAPL) de Polynésie française.



La Légion d'honneur est la plus haute distinction nationale visant à honorer les citoyens français notamment. Instituée par Napoléon Bonaparte, en 1802, elle récompense les mérites éminents acquis à titre civil ou sous les armes, au service de la Nation. La Légion d’honneur récompense autant qu’elle montre en exemple celles et ceux qui servent l’intérêt général.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Lundi 13 Juillet 2026 à 18:48 | Lu 247 fois



