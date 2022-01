"Dessine moi un motu", sur les traces de Titouan Lamazou

Tahiti, le 19 janvier 2022 - Le Musée de Tahiti et des îles organise un concours de dessin à destination des classes du cycle 3. Les classes lauréates remporteront le livre Escale en Polynésie de Titouan Lamazou paru chez Au Vent des îles ainsi qu’un lot de cartes postales et marques-pages.



Titouan Lamazou est un artiste-voyageur. Ses œuvres actuellement exposées au Musée de Tahiti et des îles et regroupées sous le titre Escales en Polynésie racontent la Polynésie française. Il est allé dans tous les archipels, a rencontré des habitants et observé les paysages sur terre et en mer. Il raconte sa Polynésie, telle qu’il la voit.



Il aime à partager son travail avec le grand public en général, le jeune public en particulier. D’ailleurs, il anime des visites guidées avec des classes et il a bon espoir de pouvoir aller à la rencontre des classes des archipels en duo avec un chercheur pour présenter l’exposition à ceux qui ne pourront se déplacer.



Avec le musée, il invite les élèves du cycle 3 (CM1, CM2 et 6e) à participer à un concours de dessin. Ce concours a été baptisé "Dessin moi un motu", en référence au texte d’Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit prince. Dans ce livre l’auteur raconte : "Vous imaginez ma surprise, au lever du jour, quand une drôle de petite voix m’a réveillé. Elle disait: S’il vous plaît… dessine-moi un mouton !".



Ce concours permet de t’exprimer bien sûr, mais aussi de découvrir l’univers de l’artiste, de prendre le temps de regarder des œuvres d’art et de se rappeler la beauté des îles et tout l’intérêt d’en prendre soin !



Les classes doivent réaliser des dessins d’un motu, d’une montagne, d’un paysage, d’un arbre, d’une fleur. À toi de raconter ta Polynésie. Tu peux, pour cela, utiliser de l’encre, un fusain, de l’aquarelle ou de la gouache. Le support, celui que tu veux, ne doit pas dépasser le format A3. Il peut y avoir un dessin pour toute la classe ou bien un dessin par élève.



Un jury va se réunir pour départager les gagnants au mois de mai. Titouan Lamazou sera présent. Les lauréats recevront un livre Escales en Polynésie (Au Vent des îles) de Titouan Lamazou, un lot de cartes postales et un lot de marques-pages.



Pour découvrir l’univers de l’artiste, un livret pédagogique a été créé. Il invite les classes à partir sur les traces de son voyage et d’en savoir plus sur ses engagements pour la préservation des océans.





Pratique



Inscription gratuite par classe. Les dessins sont à déposer entre le 23 mars et le 10 avril dans l’agence Air Tahiti de votre île avec la fiche de renseignement disponible sur le site internet du musée.Renseignement sur le site internet du musée.Mail : [email protected] Tél. : 89 79 07 97

