Desserte des îles éloignées : Air Tahiti veut rassurer

PAPEETE, le 13 septembre 2018. Lors d'une rencontre entre Air Tahiti et les représentants des pensions de famille des îles éloignées, le directeur général d'Air Tahiti a tenu à rassurer les représentants des Marquises sur la continuité de la desserte par Twin Otter des îles de Ua Huka et de Ua Pou.



La ministre du Tourisme, Nicole Bouteau, a organisé mardi, à la présidence, une réunion de coordination entre Air Tahiti et les représentants des pensions de familles des archipels éloignés, membres de l’association des hôtels de famille de Tahiti et de ses îles.



Les Tuamotu, les Gambier, les Australes et les Marquises étaient représentés.



Manate Vivish, directeur général d’Air Tahiti, Vairani Tetaria, directrice Marketing et Commerciale et Moearii Darius, chef du Service Marketing stratégique et opérationnel, étaient aussi présents.



La question de la desserte interinsulaire, cruciale pour les îles, notamment celles les plus isolées, a été évoquée lors de cette réunion. "Air Tahiti a réaffirmé son lien fort avec les archipels et les professionnels des îles, développant depuis de nombreuses années des packages combinant aérien et hébergement, mais étant également le partenaire incontournable du salon du Tourisme d’intérieur" , indique la présidence dans un communiqué. " La compagnie n’a notamment pas hésité à augmenter sa fréquence de vols pour faire face à l’augmentation du flux de passagers en provenance d’Europe."



Manate Vivish a aussi tenu à rassurer les représentants des Marquises sur la continuité de la desserte par Twin Otter des îles de Ua Huka et de Ua Pou ; Air Tahiti cherchant des solutions techniques pour mieux desservir ces îles.