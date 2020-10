Desserte aérienne, les Marquisiens s'interrogent

Du côté des élus de l’île, le discours est similaire mais un peu plus nuancé. Georges Teikiehuupoko, 1er adjoint au maire, explique que pour désenclaver les îles, cela fait plus de 30 ans que l’avion atterrit à UaPou. Maintenant, la principale question qui se pose est de savoir quel serait l’avion le plus adapté aux deux îles de Ua Pou et Ua Huka car aujourd’hui le Twin Otter en service a plus de 40 ans. Il fait la comparaison avec un véhicule du même âge : "quand on commence à faire trop de réparations sur sa voiture, c’est peut-être qu’il faut commencer à penser à la changer". A la question de savoir s’il pense qu’une autre compagnie pourrait mieux faire :"Air Tahiti a déjà fait ses preuves, bon gré, mal gré". Du côté du maire, Joseph Kaiha, c’est une bonne nouvelle que l’on soit passé à la deuxième phase de l’appel d’offres pour une délégation de service public et donc accompagnée de l’aide du Pays. Que ce soit pour Ua Pou et Ua Huka comme pour les Tuamotu, Australes et Gambier.

"Depuis l’accident de Moorea, ils prennent plus de précautions, donc dès qu’il y a une petite anomalie, ils ne prennent aucun risque et préfèrent annuler le vol, explique le maire. Pour remplacer le Twin par un ATR-42, il faudrait qu’Air Tahiti porte le projet et, avec la défiscalisation, cela ferait 30% assurés par le Pays et 30% par l’Etat donc c’est un réel soutien pour la compagnie gestionnaire". Il dit ne pas avoir été approché par les deux autres compagnies ne serait-ce que pour faire une étude approfondie du terrain et des besoins spécifiques de l’île en desserte aérienne. Ne serait-ce que pour savoir pourquoi Air Tahiti dit que c’est une ligne déficitaire. Et le 1er adjoint d’ajouter que 4 vols par semaine seraient amplement suffisants pour l’île de Ua Pou. Il faudrait juste choisir des jours appropriés : un départ dimanche pour un retour jeudi par exemple. Les départs que l’on a pour le moment comme le vendredi et le samedi ne servent à rien – à part pour les touristes –car le local ne pourra pas faire ses démarches mais devra dépenser en logement et frais sur place en attendant le début de la semaine. Joseph suggèrerait à l’opérateur qui remportera l’appel d’offres de faire une consultation populaire sur les jours qui conviennent le mieux. Et côté réservations, d’avoir un visu sur les disponibilités car les voyageurs depuis Ua Pou partagent les places d’avion avec ceux de Ua Huka et tous dépendent du tourisme ; il y a plus ou moins de sièges disponibles pour les locaux et c’est donc plus ou moins difficiles d’obtenir un siège pour les dates réellement souhaitées.