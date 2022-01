Des vols annulés aux îles Sous-le-vent

Tahiti, le 14 décembre 2022 – Deux vols en provenance des Raromatai ont déjà été annulés vendredi matin et des perturbations sont à prévoir sur les lignes entre les îles Sous-le-vent et les îles du Vent.



Deux vols Air Tahiti en provenance de Bora Bora, Raiatea et Huahine et à destination de Tahiti ont été annulés vendredi matin, en raison des intempéries. La compagnie domestique a d'ailleurs communiqué dès jeudi pour signaler que ses programmes de vols pourraient être retardés ou annulés en raison de la situation météorologique. Les informations mises à jour sont disponibles



Pour l'heure, les autres vols inter-îles prévus pour ce vendredi sont maintenus. Quant aux vols internationaux, aucune annulation n’est à signaler. D’après le responsable de communication d’Air Tahiti Nui, le seul facteur pouvant empêcher des navettes aériennes serait une inondation du tarmac.

Rédigé par Meleana Che Fat le Vendredi 14 Janvier 2022 à 12:10 | Lu 215 fois