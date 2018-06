Des vols French Bee retardés, reprogrammés

PAPEETE, le 21 juin 2018- Sur son site Internet, la compagnie French Bee annonce la reprogrammation de plusieurs vols. Selon nos informations l'avion aurait été immobilisé à San Francisco pour raison technique. Les passagers qui devaient partir à 7 heures ce jeudi matin au départ de Papeete n'ont pas été informés et c'est en arrivant à l'aéroport de Tahiti Faa'a qu'ils ont appris que le vol ne partirait que le lendemain à 00:35. Interrogé, l'un d'entre eux déplore le manque de communication de la part de la compagnie, et l'absence d'interlocuteur à l'aéroport.: "je perd ma nuit d'hôtel à Paris et mon transfert, et je ne sais pas à qui m'adresser pour le dédommagement, il faut aller sur le site pour déposer une réclamation". .



Reprogrammation des vols:



Infos Vols BF710 20/06 BF711 21/06 BF701 22/06

French bee informe ses passagers des modifications de son programme de vol :



le vol BF710 San Francisco > Papeete du 20/06/2018 partira sous le numéro de vol BF5710 le jeudi 21/06.

Départ prévu à 16h55, fin de l'enregistrement à 15h55. Arrivée prévue à Papeete à 22h15.



le vol BF711 Papeete > San Francisco du 21/06/2018 partira sous le numéro de vol BF5711 le vendredi 22/06.

Départ prévu à 00h35 ,fin de l'enregistrement à 23h35. Arrivée prévue à San Francisco à 11h30.



le vol BF711 San Francisco > Paris Orly du 21/06/2018 partira sous le numéro de vol BF5711 le vendredi 22/06.

Départ prévu à 14h00, fin de l'enregistrement à 13h00. Arrivée prévue à Paris Orly à 09h35.



le vol BF701 Saint-Denis de la Réunion > Paris Orly du 22/06/2018 initialement prévu à 23h30 est avancé et partira à 20h50.

Fin de l'enregistrement à 19h50. Arrivée prévue à Paris Orly à 06h00.



Le reste des programmes reste inchangé



Renseignements:

- Depuis Paris Orly et La Réunion : 0825 205 205 (0,20€/min) de 7h à 20h (Heure locale Paris)

- Depuis Papeete : 40 42 90 90 (prix d'un appel local) de 8h à 17h (Heure locale Papeete)

- Depuis San Francisco : 1-833-376-7158 (numéro gratuit) de 8h à 17h (Heure locale San Francisco)