Des traces de pollution autour du navire chinois échoué à Arutua

Le drone a par ailleurs permis de constater qu’il y a une zone du récif noircie longue de plusieurs dizaines de mètres. "Il n’est pas possible en l’état de dire si ces constatations résultent de l’échouement et sont un effet direct d’une pollution ou de la prolifération d’algues brunes sur le platier sous l’effet du choc", a expliqué Jean-Christophe Bouissou.



Désormais, la priorité pour le Pays est de limiter la pollution de la zone, en dépêchant le plus rapidement possible sur place les moyens nécessaires pour le pompage des cuves du navires. “La première étape serait la mise en place d’un barrage filtrant pour limiter la pollution du lagon. Cette première étape, sous réserve de la disponibilité des barrages flottants, pourrait être installée en deux jours et nécessiterait 48 à 72 heures de préparation”, a indiqué le ministre des Transports interinsulaires.



La deuxième étape consistera ensuite à l’extraction de la cargaison de poissons en putréfaction ainsi que les matières dangereuses et polluantes (bonbonnes de fréon, piles, batteries et peinture). Les experts estiment entre trois et quatre semaines le délai nécessaire pour monter l’opération et la déployer sur place. Une fois opérationnelle, ils estiment qu’il faudra entre trois et quatre semaines pour extraire la cargaison. Et la troisième étape portera sur l’extraction des 250 tonnes carburant.



A noter que le Pays a engagé des procédures en justice contre la société qui exploite le navire. Une plainte a notamment été déposée le 16 avril pour pollution des eaux territoriales et également pour détention d'espèces protégées. La présence de chair et d’ailerons de requin a notamment été constatée dans la cargaison.