Des tests rapides en renfort pour les voyageurs vers Tahiti

Tahiti, le 7 octobre 2020 - Le principe d’un test rapide de détection du Covid à l’aéroport est à l'étude pour permettre l’embarquement des voyageurs à destination de Tahiti non encore détenteurs du résultat de leur test PCR à J-3.



Le sujet a été évoqué mardi durant l’entretien entre Edouard Fritch et le ministre de la Santé, Olivier Véran, au ministère de l’avenue Duquesne à Paris. Des tests antigéniques devraient bientôt être proposés à l’aéroport de Paris aux voyageurs en partance pour Tahiti mais non encore détenteurs du résultat de leur test PCR obligatoire de J-3. Le test antigénique se pratique sur prélèvement nasopharyngé, avec un rendu des résultats dans les 30 minutes. Il sera donc possible de monter dans l’avion, s’il s’avère négatif. Mais la règle du test PCR à effectuer trois jours avant le départ demeure la norme. Les voyageurs souhaitant bénéficier du test rapide devront au préalable présenter l’attestation certifiant que la démarche a bien été effectuée.



De nombreux voyageurs, et notamment des résidents souhaitant revenir en Polynésie, rencontre actuellement des difficultés à obtenir dans les temps le résultat de leur test PCR à 72 heures obligatoire pour l’embarquement. Les délais pour se faire tester en métropole ne cessent de s’allonger. Une fois prélevé, les échantillons des voyageurs, considérés comme non-urgents, viennent grossir les stocks des laboratoires d’analyse médiale qui peinent déjà à suivre la cadence imposée par la nouvelle politique de tests mise en place dans l’hexagone depuis le mois dernier. Initialement promis en 24 heures, il n’est pas rare de devoir attendre 6 à 7 jours pour obtenir le résultat de son test PCR en France. Or, la réglementation en place pour venir en Polynésie impose un test PCR négatif trois jours avant le départ, faute de quoi le passager est refusé à l’embarquement.



Les conditions d'entrée sur le territoire pour tous les visiteurs, touristes et résidents, en cours depuis le 15 juillet dernier restent pour l’instant inchangées : test négatif obligatoire 72 heures avant l'embarquement (bientôt complété par un test rapide) ; inscription de tous les voyageurs sur le logiciel "Etis" pour suivre et contacter chacun des passagers entrant au fenua ; et autotest avec prélèvement au quatrième jour après l’arrivée.