Des tablettes à l’école contre la fracture numérique

Tahiti, le 10 août 2020 - Initiée par Radio1 et Tiare FM, en partenariat avec l’association Wen Fa et le collectif Ohana, l’opération "Tous solidaires avec nos enfants", a permis de récolter plus de 2,2 millions de Fcfp en deux mois. Grâce à cette somme, trois écoles accueillant des enfants de milieux modestes vont recevoir au total une cinquantaine de tablettes numériques. Les premières ont été distribuées ce lundi matin aux directeurs d’établissements.





Si la rentrée scolaire s’annonce compliquée en cette période d’épidémie de Covid-19, les directeurs des écoles Vaiatu à Paea, Maehaa Nui à Punaauia et Pinai à Papeete avaient le sourire ce matin, et ce même derrière leur masque. En effet, ces trois directeurs d’établissements scolaires du premier degré ont reçu une vingtaine de tablettes financées grâce à l’opération "Tous solidaires avec nos enfants". D’ici quelques jours, 30 tablettes supplémentaires doivent leur être distribuées.



Lancée à la mi-mai à l’initiative de Radio1 et Tiare FM, en partenariat avec l’association culturelle Wen Fa et le collectif Ohana, l’opération "Tous solidaires avec nos enfants" a permis de récolter pas moins de 2 234 078 Fcfp en l’espace de deux mois. Cet argent doit aider à réduire la fracture numérique entre les élèves issus de différentes classes sociales.