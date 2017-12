Des sourires et des enfants à la première édition du Noël des solidarités

PAPEETE, le 9 décembre 2017- La fête organisée hier au Parc Paofai donnait bien envie de croire au Père Noël ! Ils étaient nombreux les enfants samedi à rire et à s’émerveiller en regardant les différents spectacles programmés pour ce premier opus du Noël des solidarités.



« Nous avons souhaité à travers ce Noël des solidarités réunir tous les enfants inscrits sur nos listes d’affaire familiale, qui sont pris en charge dans des familles d’accueil ou qui logent dans des foyers, pour leur offrir un moment d’évasion » , explique le ministre des Solidarités et la Santé, Jacques Raynal au milieu des enfants.

744 enfants placés en foyers et familles d’accueil ont été recensés et invités par la Direction des affaires sociales à assister à ce moment festif. La journée était également ouverte aux autres petits Tahitiens qui souhaitaient participer aux spectacles.

Durant tout l’après-midi, ces enfants de tous les âges ont pu participer à des activités et des ateliers ludiques, éducatifs, artistiques et partager un goûter tous ensemble. Plusieurs spectacles ont été programmés tout au long de l’après-midi, dont le clown Tosh, qui a su transformer les sourires de ces enfants en un rire insouciant. L’orchestre à corde du conservatoire est venu clôturer en musique ce Noël avant l’heure.

De nombreux partenaires, la Direction des affaires sanitaires et sociales (la DASS) les associations, les foyers et de nombreux sponsors ont permis à cette fête de Noël de voir le jour.