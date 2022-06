Des “souffrances au travail” dénoncées au CPMI

Tahiti, le 16 juin 2022 - Le syndicat du personnel du centre hospitalier de Taaone (SPCHDT) affilié à la CSTP/FO dénonce jeudi les conditions de travail auxquelles sont soumis les agent du Centre de protection maternelle et infantile et demande "sans délai" la nomination d'un nouveau responsable de centre.



"Humiliations, intimidations, violences verbales, pressions injustifiées et répétées, contrôles excessifs, rétentions et blocages d’informations importantes…". Dans un communiqué diffusé jeudi, sous couvert de la confédération syndicale CSTP-FO, le syndicat du personnel du centre hospitalier de Taaone (SPCHDT) pointe un "climat social [qui] se dégrade au fil des des jours et des mois" au Centre de protection maternelle et infantile et dénonce un contexte à l'origine de "souffrances au travail". "Nous ne cessons d’alerter sur les conditions de travail dégradées du personnel de santé. (...) Plus de la moitié du personnel du CPMI s’insurge de ne pas avoir eu de réponse de la directrice de la santé suite à leur signalement de faits et d’incidents répétés dont ils sont témoins ou victimes."



Le communiqué cosigné par les deux syndicats n'est pas assorti de la menace d'un éventuel mouvement social, mais faute de réponse de la Direction de la santé suite à ses signalements, il demande la nomination "sans délai" d'un nouveau responsable pour le CPMI de Pirae.