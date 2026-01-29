

Des saluts nazis dans la marche pour Quentin Deranque, selon la préfecture

Lyon, France | AFP | samedi 21/02/2026 - La préfecture du Rhône a annoncé samedi qu'elle comptait saisir la justice au sujet de saluts nazis ainsi que d'insultes racistes et homophobes détectés à Lyon pendant l'hommage au militant d'extrême droite radicale Quentin Deranque.



Ces gestes et déclarations ont été repérés sur des vidéos de la marche, mises en ligne sur les réseaux sociaux, a précisé un porte-parole de la préfecture. "Deux personnes au moins" ont été vues faire des saluts nazis, a-t-il dit.



"Conformément aux instructions du ministre de l'Intérieur", la préfète Fabienne Buccio signalera "au procureur de la République tous les gestes et propos répréhensibles" détectés, a-t-il ajouté.



"Comment le ministre de l’Intérieur et la préfecture ont pu autoriser une manifestation dans laquelle on fait des saluts nazis et on scande des slogans homophobes?", s'est interrogé sur X le coordinateur de LFI, Manuel Bompard en relayant une vidéo montrant un participant de la marche en faire un à trois reprises.



"Ces actes sont contraires aux valeurs humanistes de Lyon, capitale de la Résistance", a réagi dans un communiqué le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet.



"La Ville de Lyon collabore, notamment via ses images de vidéosurveillance, pour que chaque auteur soit identifié et traduit en justice", a-t-il ajouté.



"Si jamais il y en a eu, je les condamne fermement", a souligné auprès de l'AFP Aliette Espieux, ancienne porte-parole d'une association anti-avortement et organisatrice de la marche.



Environ 3.200 personnes ont marché dans l'après-midi jusqu'au lieu où le jeune homme de 23 ans a été roué de coups, le 12 février, par des militants d'ultragauche, avant de succomber.



Le cortège, qui comptait de nombreux militants d'ultradroite dans ses rangs, a défilé dans le calme sous la surveillance d'un important dispositif policier.

le Lundi 23 Février 2026 à 05:13






