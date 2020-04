Des résidents des Tuamotu sont rentrés chez eux

Tahiti, le 29 avril 2020 – Des résidents des Tuamotu bloqués à Tahiti suite à la fermeture des liaisons aériennes inter-îles ont pu rejoindre leurs îles ce mercredi. Trois autres vols sont prévus ce jeudi, à destination des Marquises, des Australes et des îles Sous-le-Vent.



Le point quotidien effectué par la cellule de crise santé a annoncé ce mercredi par voie de communiqué que des résidents des Tuamotu avaient pu regagner leurs îles. Après la soixantaine de personnes ayant rejoint mardi les îles Sous-le-Vent, deux vols opérés par la compagnie Air Tahiti sont partis hier en début de matinée en direction des Tuamotu. Le premier vol a desservi les atolls de Fangatau, Takaroa, Takapoto, Manihi et Ahe. Le second vol ceux de Fakarava, Arutua, Rangiroa, Tikehau et Mataiva.



Le communiqué explique que “ces vols concernent principalement des retours d’évacuations sanitaires”. Ainsi, ce sont en tout onze personnes qui ont pris l’avion. Elles avaient subi des tests au Covid-19 qui se sont avérés négatifs. Sur le chemin du retour, les vols ont ramené 42 nouvelles personnes également évacuées sanitaires, incluant des femmes enceintes. Les deux vols étaient médicalisés et transportait également à leur bord du fret sanitaire. Aujourd’hui, trois vols sont prévus à destination des Marquises, des Australes et à nouveau, des îles Sous-le-Vent.