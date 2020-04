Des réservistes de la gendarmerie pour sécuriser des bureaux de poste

Paris, France | AFP | jeudi 08/04/2020 - Des réservistes de la gendarmerie sont mobilisés depuis mardi pour assurer la sécurisation des bureaux de poste qui rouvrent progressivement au moment où sont versées les prestations sociales.



Actuellement 375 réservistes ont été déployés auprès de 105 bureaux de poste considérés comme sensibles (41 en métropole et 64 en outre-mer), à raison d'un minimum de 3 militaires par bureau, a expliqué jeudi la gendarmerie nationale.

Depuis le 4 avril, les sommes dues au titre des prestations sociales (allocations logement ou familiales, revenu de solidarité active, primes d'activité etc) sont disponibles pour les allocataires.

Or, comme le souligne la Poste, "plus de la moitié des foyers bénéficiaires des minima sociaux sont clients de la banque postale dont plus d'1,5 million en accessibilité bancaire".

Mais, problème depuis le confinement, un grand nombre d'agences postales ont fermé leurs portes. "Actuellement, 1.850 guichets sont en mesure d'accueillir du public", sur un total de plus de 6.000.

C'est dans ce contexte qu'il est fait appel à la réserve opérationnelle de la gendarmerie pour sécuriser les bureaux, considérés comme des sites sensibles, alors que circule beaucoup d'argent liquide en ce début de mois.

Les réservistes appelés en renfort ont pour mission de veiller au "respect strict des mesures de distanciation sociale, dans et aux abords des bureaux".

Ils doivent "assurer la protection des personnes, particulièrement les plus vulnérables dans et aux abords des bureaux", et "faciliter l'accueil des clients". En revanche, pas question pour eux de "contrôler le respect des règles de confinement", ni de "remplacer les postiers dans leur mission de chargé de clientèle".

L'objectif affiché par la Poste est de parvenir à l'ouverture de 5.000 bureaux d'ici à la fin du mois. Pour l'accompagner, la mobilisation de la réserve opérationnelle "montera également en puissance", a souligné la gendarmerie nationale.

Au total, cette réserve opérationnelle compte 29.000 personnes sous contrat, a rappelé le général Olivier Kim.

Dans cette opération de sécurisation des bureaux de poste, la police est également mobilisée. Dans sa zone, elle a renforcé ses rondes et ses patrouilles aux abords des bureaux.