Des requins dans le navire échoué, la Fape attaque

Déjà lundi sur les réseaux sociaux, le ShenGang Shun 1 s’était attiré les foudres des internautes qui l’accusaient de “pêche illégale”et de “piller des ressources destinées aux Polynésiens au profit d’étrangers”. Dans la foulée, le vice-président et ministre de l’Économie bleue, Teva Rohfritsch, avait réagi via communiqué pour confirmer que “le poisson sous cale [était] destiné à un circuit de vente étranger”. Mais il a également indiqué que “les services de l’État, en charge du contrôle et de la surveillance des navires de pêche étrangers confirment qu’il n’y a eu aucune pêche illégale à l’intérieur des eaux polynésiennes”. Ce jeudi, le haut-commissariat a souhaité rassurer en expliquant par communiqué que “les moyens aériens, maritimes et satellitaires déployés par l’État garantissent qu’aucun navire étranger ne pêche dans les eaux polynésiennes” et qu’une surveillance était exercée “24 heures sur 24”.











En revanche, la Fape a rappelé que “quand bien même ces requins et toutes les autres prises du bateau (…) auraient été pêchés en haute mer”et donc en eaux internationales, le code de l’environnement dans son article LP 2211-3 stipule que sont interdits “en tout temps et en tout lieu” le transport et la détention, “qu’ils soient vivants ou morts”, des espèces protégées relevant de la catégorie B, tels que les requins. Aussi, la Fédération rappelle que “toute personne qui se livre au transport et/ou à la détention d’espèces protégées vivantes ou mortes relevant de la catégorie B” peut être condamnée “à une peine d’emprisonnement de deux ans et à une amende de 17 800 000 Fcfp”,selon le même code.