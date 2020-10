Des renforts en techniciens pour les tests Covid

Tahiti, le 30 septembre 2020 - Un arrêté adopté mercredi par le conseil des ministres assouplit jusqu’en mars 2021 les qualifications nécessaires pour pratiquer l'examen de "détection du génome du SARS-CoV-2" par RT-PCR.



Afin de faire face à la situation exceptionnelle, il a été proposé mercredi en conseil des ministres de permettre à des personnes autres que des techniciens de laboratoire d’analyses de biologie médicale de pouvoir participer à la réalisation de la phase analytique de l’examen. Ces renforts dument diplômés exerceront sous la responsabilité d’un biologiste médical, et après avoir été formés et habilités. Un arrêté a été pris hier dans ce sens par le conseil des ministres.

Cette dérogation est autorisée jusqu’au 1er mars 2021. En effet, les prévisions actuelles laissent à penser que le pic de l’épidémie aura lieu à la fin du dernier trimestre 2020 et au début du 1er trimestre 2021.



Dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19, les laboratoires d’analyses de biologie médicale, et notamment celui de l’Institut Louis Malardé, sont sollicités pour la réalisation de tests de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT-PCR. Compte tenu d’une progression exponentielle de cette activité, le nombre de techniciens de laboratoire est devenu insuffisant.