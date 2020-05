Des recettes véganes pour tous par Hereiti Seaman

Tahiti, le 12 mai 2020 – Une jeune polynésienne, Hereiti Seaman a publié un livre de recettes véganes aux éditions Au vent des îles. Un ouvrage qui associe véganisme et gourmandise, tant pour ceux qui souhaitent goûter de nouvelles saveurs que pour ceux qui désirent découvrir cette philosophie.



Après des comptes Facebook et Instagram bien fournis en recettes véganes, Hereiti Seaman présente son livre Hereiti et sa cuisine végétale, publié par les éditions Au vent des îles. Ce livre invite les amateurs de cuisine, qu'ils soient végans ou pas, à découvrir des plats savoureux et qui s'inscrivent dans la philosophie végane. Parce qu'évidemment, un des objectifs de Hereiti est de montrer que végan peut être synonyme de gourmand, mais aussi de varié et d'accessible. Cet ouvrage propose également une analyse de la démarche végane, des réponses aux questions les plus fréquentes et une explication des enjeux liés à ce régime. La maison d'édition va même jusqu'à dire qu'il offre aux lecteurs “une déconstruction des idées reçues” sur le véganisme.