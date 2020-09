Des projets pilotes pour l'agriculture

Parallèlement, à Haamene, district mitoyen à Fare, au siège de la Direction de l’agriculture, un projet d'une valeur de 11 millions de Fcfp est en cours, sous la forme d’une grande pépinière. L’unique agent de l’agriculture, Jacky Lemaire, a durant trois mois, avec l’aide de jeunes CAE, construit une vaste plate-forme bétonnée pour recevoir les bacs de semi, et un abri pour la confection du compost.



Beaucoup de variétés seront plantées prochainement, du uru aux citronniers, en passant par le cacaoyer ; avec une vente en priorité aux agriculteurs mais pas seulement, car tout un chacun pourra acquérir des greffons. Sur plusieurs milliers de mètres carrés en pente juste à proximité du siège, le chef de la division de Huahine a également mis en terre des tarua et des taros. Une culture qui se pratique généralement en milieu marécageux, mais cette autre méthode, moins connue, est tout aussi efficace.



Pendant la visite sur le terrain, la secrétaire de Raiatea recevait les agriculteurs dans les bureaux du siège, pour monter ou finaliser des dossiers d’aides ; un soutien logistique apprécié à sa juste valeur tant les formalités administratives sont souvent rébarbatives pour les demandeurs d’aide.



Des projets de serre en polyane et des pépinières sont également prévus au CFPA de Faaroa, dans les CJA de Raiatea et dans d’autres îles ; on parle même de culture de vanille sous ce modèle d’abri, en lieu et place de la traditionnelle ombrière. Les avantages seraient les mêmes que pour la pastèque : pas de pluie directement sur les plants ; ce qui permettrait de marier la vanille même en saison des pluies.