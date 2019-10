Des professionnels de santé formés aux "situations d’urgence insulaire"

PAPEETE, le 26 octobre 2019 - Dix infirmières et médecins ont reçu, vendredi, une attestation de formation à la prise en charge des "situations d’urgence insulaire", dans le cadre d'un programme de formation continue sur cinq ans spécifique aux conditions de travail dans les îles.



Le Pays a annoncé vendredi que dix infirmières et médecins avaient reçu leur attestation de formation à la prise en charge des "situations d'urgence insulaire". Dans le cadre d'un programme, mené avec l'OMS, le ministère de la Santé et la Direction de la Santé ont mis en place ce programme de formation continue sur cinq ans destiné aux professionnels de santé. L’objectif étant "la mise à niveau des compétences et gestes d’urgence, mais aussi l’uniformisation des procédures, protocoles et matériels d’urgence dans l’ensemble des structures de santé des îles". "Ce programme comprend 15 modules, dont un module d’une semaine, consacré à la prise en charge des patients en situation d’urgence dans les infirmeries, petits hôpitaux et centres de santé des îles", indique le communiqué du Pays.



Une annonce qui intervient évidemment dans un contexte marqué par la disparition du nourisson Hoane durant son évasan aux Marquises. Est-ce-que cela suffira à panser les plaies que rencontrent les professionnels de santé dans les archipels éloignés ? Est-ce-que les familles pourront espérer une amélioration de leur prise en charge ? L’avenir nous le dira. En attendant, ces îles et atolls doivent faire face à un autre problème. Celui du manque de médecins.