Des problèmes de rémunérations qui pèsent sur la vaccination

Tahiti, le 7 avril 2021 - Avec la promesse de l'Etat d'une livraison de 15 000 doses par semaine, le spectre d’une pénurie en vaccin s’éloigne au fenua. C’est plus de médecins qu’il pourrait venir à manquer, alors que les complications autour de leur rémunération s’intensifient, menaçant de ralentir une campagne censée “mettre le turbo” en perspective de la réouverture des frontières.



Le 1er mai. L’échéance pour une réouverture des frontières est enfin arrêtée. Une petite lueur d’espoir pour l’industrie du tourisme que le gouvernement polynésien, en mission à Paris la semaine dernière, a ramené dans ses valises. Ce qui laisse seulement 23 jours pour “vacciner, vacciner, vacciner” comme l’a ainsi martelé le président Fritch, lors du point presse bilan ce matin. Condition sine qua non à une réouverture des frontières, “c’est la seule arme efficace pour obtenir une large protection de nos populations” assène Édouard Fritch.



Afin de “mettre le turbo” pour reprendre ses propos, pas moins de quatre vaccinodromes éphémères sont programmés tous les week-ends jusqu’à la fin du mois à la présidence, à l’institut Louis Malardé ou à Teva i Uta (lire encadré). “Élargissement des plages horaires”, “doublement des capacités vaccinantes”, “renforcement du personnel dans les îles Sous-le-Vent”. Pour tenir son pari, le président du Pays déroule un calendrier vaccinal soutenu. Un cap qui apparaît cependant en décalage avec les réalités du terrain, alors que la campagne bute déjà sur des difficultés logistiques liées aux ressources humaines.



43 prestataires et vacataires mécontents



La promesse du président de la République d’un quota de 15 000 doses par semaine à la Polynésie devrait certes suffire à éloigner le spectre d’une pénurie de vaccins, mais pas celui de plus en plus criant du manque de “vaccinateurs”. Déjà parce que seuls les médecins, les sages-femmes, les infirmiers, ou les pharmaciens d’officine sont habilités à administrer des vaccins, mais la présence d'un médecin est impérative dans chaque centre. Ensuite parce que les rémunérations de 43 prestataires et vacataires appelés en renfort tardent à être honorées –pour certains depuis novembre dernier– pour des questions diverses de forme dans les circuits administratifs.



A cela s’ajoutent des frictions au sein de la direction de la Santé pour le règlement des heures supplémentaires et des astreintes de leurs propres agents. Une dotation de 42 millions de Fcfp a bien été inscrite au collectif budgétaire pour dédommager les soins effectués en 2020, mais elle n’a pas suffi à convaincre des médecins visiblement refroidis.



Selon nos informations recueillies auprès des intéressés, l’administration considère une semaine de 39 heures dans sa globalité, sans tenir nécessairement compte d’une journée travaillée le week-end. A titre d’exemple, si un agent n’a pas exercé pendant un jour férié tombant en semaine, mais qu’il a travaillé un samedi, il ne lui sera comptabilisé que 39 heures sans astreinte, ni heure supplémentaire. De sorte que le contexte n’est pas très propice à dégager des volontaires pour faire des injections les week-ends... Or, c’est justement sur ces créneaux que les vaccinodromes sont censés mettre le fameux “turbo”.



D’autant que les tensions commencent à s'intensifier avec la fermeture du centre de Mahina, de jeudi à mercredi et celui de Pirae jusqu’à mardi, du fait de l’absence de médecins contrariés. A ce rythme, le cap fixé à 1 000 injections par jour est loin d’être acquis.