Des prêts à taux zéro avec Initiative Polynésie

Pour soutenir l'activité des petites entreprises, Steeve Liu, président d'Initiative Polynésie et le directeur Outre-mer de la Banque des territoires (groupe Caisse des Dépôts), Hervé Tonnaire, ont signé, ce vendredi, une convention de prêt en faveur du soutien de ces petits entrepreneurs.Par cette convention, la Banque des territoires apporte son soutien à Initiative Polynésie pour favoriser la création d’activités et la reprise d’entreprises pérennes par la mise en œuvre, d’une part, de moyens financiers adaptés, d’autre part, de moyens techniques liés à l’accompagnement des porteurs de projets et au suivi des activités et des entreprises qu’ils auront soutenues. Le soutien de la Banque des territoires prend la forme d’un contrat d'apport avec droit de reprise de 173 millions Fcfp. Via ce soutien, Initiative Polynésie pourra octroyer des prêts à taux zéro aux petites entreprises et associations d’intérêt général.Les associations et entreprises, dont le siège est en Polynésie française, disposant d’un numéro T.A.H.I.T.I. et dont une part significative des recettes est affectée par des circonstances imputables à la crise sanitaire et/ou aux fermetures administratives, peuvent bénéficier de ces prêts qui complètent ainsi les interventions publiques en matière de soutien aux acteurs économiques.Les demandes sont à formuler à : [email protected]