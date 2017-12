Des policiers de Nantes ont déposé plainte après un tweet injurieux de Mathieu Kassovitz

Nantes, France | AFP | jeudi 28/12/2017 - Des policiers de Nantes ont déposé plainte pour outrage contre Mathieu Kassovitz, après un tweet injurieux de l'acteur et réalisateur français raillant une opération anti-drogue dans un hôpital psychiatrique de la ville, a-t-on appris jeudi de source syndicale policière.



"Au moins sept" policiers avaient déposé plainte, "à titre personnel", jeudi en début d'après-midi auprès du parquet de Nantes, pour "outrage" contre Mathieu Kassovitz, qui les a traités de "bande de bâtards" sur le réseau social dans la nuit du 23 au 24 décembre, a indiqué à l'AFP Thierry Spitz, secrétaire régional adjoint du syndicat de police Alliance.

Le réalisateur du film "La Haine" réagissait à une publication, sur le même réseau social, de la Direction départementale de la Sécurité publique de Loire-Atlantique, faisant état des résultats d'une opération de sécurisation et de recherche de stupéfiants à l'hôpital psychiatrique Saint-Jacques, lors de laquelle 24 policiers ont été mobilisés et 7 grammes de résine de cannabis découverts dans la chambre d'un patient.

"Bande de bâtards. 7g !!! 24 policiers !!!!! Vous êtes une belle bande de bon à rien @Police nationale" (sic), a tweeté Mathieu Kassovitz, s'attirant la colère de syndicats policiers.

"Le tweet était dirigé contre les policiers intervenants, qui ont déposé plainte à titre personnel, s'estimant outragés, offensés par les propos de Mathieu Kassovitz", a expliqué Thierry Spitz, dont le syndicat a annoncé jeudi qu'il se constituerait partie civile "avec les collègues qui ont déposé plainte".

Le syndicat Unsa Police a saisi mercredi le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, lui demandant que des "mesures soient prises afin que ce type de comportement soit systématiquement poursuivi", tandis que Unité SGP Police réclamait qu'une plainte soit déposée par M. Collomb "contre l'auteur de cette publication".

Le préfet Eric Morvan, directeur général de la police nationale, a exprimé jeudi sur Twitter son "soutien" envers les policiers de Nantes ayant déposé plainte, ajoutant que "le commentaire est libre, bien sûr, mais l'insulte inutile".

"M. Kassovitz, notre engagement est total pour assurer, 7 jours/7, 24h/24, la sécurité de chaque citoyen, y compris la vôtre et celle de ceux qui vous sont chers", a également écrit la Police nationale sur son compte Twitter.

"Merci les gars. Ma famille et moi même allons très bien et la seule raison d'avoir affaire à vous c'est si vous m'arrêtez à 24 avec 7g de hashish dans la poche. #bonnes fêtes", a répondu dans l'après-midi Mathieu Kassovitz.