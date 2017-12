Des pistes pour le bien vieillir des matahiapo

Durant ces deux jours, cinq ateliers de travail composés de professionnels du milieu social, médical, associatif, de l’habitat, des transports, des statisticiens, des bénévoles et des jeunes, venus des cinq archipels, ont planché sur les thématiques suivantes : les dispositifs de maintien à domicile et d’accueil hors domicile, la prévention et l’évaluation en matière de santé, la prise en charge, et enfin la contribution des personnes âgées à la société.

Pour le ministre de la Santé Jacques Raynal, « ce plan était nécessaire pour faire, d’une part, un bilan de la prise en charge actuelle des personnes âgées en Polynésie; et d’autre part, pour se projeter dans l’avenir afin de définir les besoins de cette population, notamment dans les îles. Ces Assises vont permettre de rassembler un recueil d’idées qui aidera à prioriser les actions les plus pertinentes à mettre en place, et notamment dans le domaine du transport qui pose des difficultés importantes aux matahiapo ».