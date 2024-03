Des performances de référence au meeting Joël-Rossi

Tahiti, le 25 mars 2024 - Le bassin de Tipaerui a accueilli ce week-end le meeting Joël-Rossi qui commémore le fondateur de l’Olympique de Papeete devenu par la suite l’Olympique de Pirae (OLP). Quelques chronos de référence ont été établis, en particulier par Manea Teriierooiterai qui a fait honneur à son club de l’OLP. Le meeting servait aussi de test pour les nageurs qui seront prochainement en compétition en Australie et en Nouvelle-Zélande.



L’Olympique de Pirae (OLP) a organisé samedi et dimanche, à la piscine de Tipaerui, le meeting Joël-Rossi, un rendez-vous qui célèbre depuis une trentaine d’années la mémoire du fondateur de l’Olympique de Papeete auquel a succédé l’Olympique de Pirae. En ouverture de la compétition, Didier Lequeux du CNP et Patricia Rossi, la fille de Joël et marraine de l’événement avec sa sœur Graziella, sont intervenus pour notamment souligner l’impact qu’a eu Joël Rossi en son temps sur le développement de la natation tahitienne.



La piscine de Tipaerui avait déjà accueilli une compétition vendredi soir, à savoir un meeting demi-fond proposant un 1 500 mètres. Déotille Videau s’y était imposée chez les dames en 19’18’’26 et Naël Roux chez les messieurs avec un chrono de 17’02’’24.



Le trophée Joël-Rossi était ouvert à toutes les catégories d’âge et qualificatif pour les Championnats de France élite, open, juniors et eau libre. Les matinées étaient consacrées aux séries, les finales A et B ayant lieu dans l’après-midi, sauf pour les épreuves longues distances dont la hiérarchie était établie en série. La compétition a donné lieu à quelques performances de valeur et entériné des billets pour les Championnats de France open. Manea Teriierooiterai s’est particulièrement mis en évidence ce week-end, tout d’abord en établissant la seule meilleure performance régionale (MPR : record par catégorie d’âge) de l’événement. Le nageur de l’OLP, qui avait nagé son 50 mètres nage libre en 25’’82 pour y établir le 7e temps en série, a nettement amélioré son chrono en finale où il a terminé 2e derrière Keha Desbordes en 24’’29, soit le nouveau record local de la tranche d’âge des 17 ans. Son chrono le qualifie pour les France Open, ce qui est aussi le cas de Matéo Lefait sur la même distance qu’il a nagée en 24’’55 en finale (3e). Et Manea Teriierooiterai a récidivé en finale du 100 mètres nage libre qu’il a remporté en 53’’16, autre chrono qualificatif pour les Championnats de France open. Rohutu Teahui a lui aussi obtenu son billet pour les France open sur 100 mètres dos.

Les nageurs tahitiens affûtés pour Gold Coast et Napier



Les sélectionnés, qui sont partis en Australie quelques heures après le meeting Joël-Rossi pour participer aux Championnats nationaux juniors du 6 au 14 avril et ceux qui s’envoleront mercredi vers la Nouvelle-Zélande pour les Championnats kiwis élite du 9 au 13 avril, ont nagé sans puiser dans leurs réserves ce week-end. Il leur faut en effet récupérer d’une très intense semaine d’entraînement au sein du Centre de performance polynésien. Mais tous sont bien affûtés avant les échéances internationales.



Heimaruiti Bonnard et Déotille Videau chez les dames et Enzo Kernivinen, Teherearii Oopa, Naël Roux, Rohutu Teahui, Enoa Vial et Sosthène Videau chez les messieurs vont travailler en stage à Brisbane avant de prendre la route de Gold Coast où ont lieu les Championnats australiens. La délégation tahitienne va vivre un long séjour de trois semaines sur la côte est australienne. Keha Desbordes et Teiva Gehin seront quant à eux en stage en Nouvelle-Zélande avant de débuter les Championnats néo-zélandais à Napier. La natation tahitienne devrait se distinguer, comme c’est souvent le cas dans les rendez-vous nationaux et internationaux. Des records et des MPR devraient tomber.



Le prochain rendez-vous du calendrier local est programmé le samedi 27 avril à Tipaerui avec la Coupe Diane-Lacombe.



Patrice Bastian



LES VAINQUEURS

DAMES

- 50 m NL : Heimaruiti Bonnard (OLP/CPP) 28’’29

- 100 m NL : Émeline Lefait (I Mua) 1’10’’68

- 200 m NL : Heimaruiti Bonnard (OLP/CPP) 2’15’’87

- 400 m NL : Heimaruiti Bonnard (OLP/CPP) 5 ‘02’’44

- 50 m brasse : Heimiti Bertrand (I Mua) 36’’85

- 100 m brasse : Erani Maihi (OLP) 1’36’’47

- 200 m brasse : Erani Maihi (OLP) 3’19’’74

- 50 m dos : Vaihau Taumihau-Gatien (I Mua) 33’’79

- 100 m dos : Hawaiki Moro (OLP) 1’17’’13

- 200 m dos : Hawaiki Moro (OLP) 2’48’’07

- 50 m papillon : Heimaruiti Bonnard (OLP/CPP) 30’’74

- 100 m papillon : Hikianalia Kavee (CNP) 1’28’’30

- 200 m papillon : Déotille Videau (CNP/CPP) 2’30’’42

- 200 m 4 nages : Hawaiki Moro (OLP) 2’44’’65

- 400 m 4 nages : Déotille Videau (CNP/CPP) 5’13’’07



MESSIEURS

- 50 m NL : Keha Desbordes (OLP/CPP) 24’’08

- 100 m NL : Manea Teriierooiterai (OLP) 53’’16

- 200 m NL : Naël Roux (CNP/CPP) 2’01’’53

- 400 m NL : Enzo Kernivinen (CNP/CPP) 4’16’’80

- 800 m NL : Paol Lorzil (CNP) 10’20’’53

- 50 m brasse : Tamatahi Jordan (CNP) 32’’37

- 100 m brasse : Sosthène Videau (CNP/CPP) 1’10’’56

- 200 m brasse : Tamatahi Jordan (CNP) 2’35’’96

- 50 m dos : Manea Teriierooiterai (OLP) 31’’87

- 100 m dos : Keha Desbordes (OLP/CPP) 1’00’’55

- 200 m dos : Mathéo Baffert (CNP) 2’21’’87

- 50 m papillon : Keha Desbordes (OLP/CPP) 25’’85

- 100 m papillon : Mathéo Baffert (CNP) 1’03’’62

- 200 m papillon : Sosthène Videau (CNP/CPP) 2’27’’20

- 200 m 4 nages : Tamatahi Jordan (CNP) 2’28’’95

- 400 m 4 nages : Naël Roux (CNP/CPP) 4’59’’76

Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 25 Mars 2024 à 17:23 | Lu 115 fois