Des orques aperçues aux Îles Sous-le-Vent

"Inutile de les chercher, elles sont déjà loin…" a indiqué l'association Mata Tohora, samedi, en postant sur sa page Facebook des photos d'une groupe d'orques. Des pêcheurs ont en effet aperçu une dizaine d'épaulards à Raiatea, Huahine et Maupiti. Un groupe se trouvait notamment seulement à 500 mètres de passe de Maupiti. Et un second groupe a été vu entre Huahine et Raiatea.Des rencontres qui ne sont plus si rares au fenua, comme le précise Mata Tohora. "Les pêcheurs et bien d'autres ont la chance de les croiser régulièrement et toujours par hasard."