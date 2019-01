Des orages sur le Centre et le Sud de la Polynésie

ILES SOUS LE VENT



Lundi, la grisaille alterne avec les éclaircies. Averses, grains et autres orages au menu la matinée et retour de meilleurs conditions en fin de journée. Un temps ensoleillé prédomine mardi.

Vent de Nord-Est faible à modéré lundi rafales 50/60 kilomètres/heure. Il vient au secteur Est modéré mardi.

Mer peu agitée à agitée. Houle longue de Nord-Ouest passant sous le mètre croisée à une houle résiduelle de Sud-Sud-Ouest.



TAHITI ET MOOREA



Lundi, malgré des éclaircies, les averses se cantonnent au relief et aux côtes au vent, parfois accompagnées d'un grain ou d'un orage l'après-midi. Mardi, le soleil reprend la main malgré un voile nuageux parfois épais. Températures extrêmes prévues : 23 et 30 degrés Celsius.

Vent de Nord-Est faible à modéré lundi rafales 50/60 kilomètres/heure. Il vient au secteur Est modéré mardi.

Mer peu agitée à agitée. Houle longue de Nord-Ouest sous le mètre croisée à une houle résiduelle de Sud-Sud-Ouest.



MARQUISES



Temps ensoleillé ces deux prochains jours.

Vent d'Est modéré. Pointes à 50 kilomètres/heure.

Mer agitée. Houle longue de Nord-Ouest d'1 mètre. Houle courte d'Est d'1 mètre 50 à 2 mètre.



TUAMOTU ET GAMBIER



Lundi, le temps est perturbé sur le Nord-Ouest Tuamotu, de Rangiroa à Hereheretue en passant par Anaa. Les averses y sont fréquentes et parfois accompagnées d'un grain orageux. Ailleurs, le ciel est voilé sur le Centre Tuamotu, lui donnant parfois un aspect laiteux, plutôt ensoleillé à l'Est et aux Gambier, avec tout juste quelques passages nuageux. Mardi, le soleil reprend progressivement ses droits, partageant sa part du ciel avec un voile nuageux et quelques passages nuageux.

Vent d'Est à Est-Nord-Est modéré. Pointes 50/60 kilomètres/heure.

Mer agitée avec une mer du vent de secteur Est 1 mètre 50 à 2 mètres. Houle longue de Nord-Ouest sous le mètre croisée à une houle résiduelle de Sud-Sud-Ouest.



AUSTRALES



Temps perturbé lundi de Raivavae à Rapa. A la grisaille tenace s'ajoutent de fréquents passages pluvieux et grains orageux. Amélioration sur Rapa mardi, avec un ciel passagèrement nuageux sur l'archipel.

Lundi, vent faible à modéré d'Est-Sud-Est de Rimatara à Tubuai. Il est de Nord-Nord-Ouest modéré à Raivavae et Rapa. Mardi, le vent se généralise au Nord-Est faible à modéré.

Mer agitée. Houle longue de Nord-Ouest sous le mètre, croisée avec une houle résiduelle de Sud-Sud-Ouest.